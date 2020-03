Oamenii de afaceri nemti ne invata cum sa facem fata crizei: "Kurzarbeit", pentru a evita concedierile

Este vorba de un parteneriat intre angajat, angajator si stat.

Propunerea vorbeste despre un model care a dat roade in Germania, acela in care angajatorii lupta pentru angajatii lor pentru ca, odata ce criza va trece, va urma o alta criza, aceea de a gasi personal calificat si echipe functionale.Mai exact, comunitatea germana de business din Romania, cel mai important partener economic al Romaniei, care a creat peste 270.000 de locuri de munca in tara noastra, propune o solutie, fiind un factor important in depasirea crizei:Reprezentantii economiei germane considera ca este necesara adoptarea urgenta a unor masuri guvernamentale fiscale si economice pentru companiile din Romania.O solutie de depasire a actualei crize poate fi considerat modelul pe care il aplica si economia Germaniei:, adica, pentru a evita concedierile.Angajatorul, impreuna cu angajatul, decide procentul cu care scade timpul de lucru, iar angajatul primeste proportional salariul care ar trebui scutit de taxe si"Suntem in criza, dar aceasta va trece si cel mai important lucru este ca acum sa ne gandim la ce va urma. Angajatii sunt cel mai important atu al economiei romanesti si ei trebuie sa ramana motivati si sustinuti de angajatori si Guvern", a declarat Sebastian Metz, director general AHK "Companiile germane prezente in Romania si Camera de Comert si Industrie Romano-Germana doresc sa fie parteneri ai companiilor romanesti si ai Guvernului Romaniei pentru ca impreuna sa gaseasca cele mai bune solutii de a traversa cu bine aceasta perioada sensibila, pentru a se putea bucura apoi din nou de succes", a declarat Dragos Anastasiu, Presedintele AHK.