Cum orchestram tehnologiile de automatizare si resursele umane pentru sustinerea transformarii digitale?

In acest context mai larg, tehnologiile de automatizare reprezinta un motor de crestere a gradului de transformare digitala prin impactul pe care il au asupra modului in care oamenii se raporteaza la activitatile lor.In mediul organizational, actiuni specifice factorului uman devin, intr-o masura tot mai mare, pretabile agentilor virtuali reprezentati de roboti software care pot fi invatati sa execute atat operatiuni repetitive, cat si actiuni complexe de analiza a probabilitatilor si de determinare a deciziilor optime in anumite scenarii. Astfel, dintr-un instrument de lucru, tehnologia se transforma intr-un coleg de birou cu propriile activitati alocate, program de lucru si indicatori de performanta.Acest lucru ridica noi provocari legate de redefinirea cadrului in care opereaza omul in raport cu tehnologia, pentru a valorifica acele atribute unice elementului uman si pentru a raspunde riscurilor ridicate de folosirea tehnologiilor de inteligenta artificiala. Deci, se poate spune ca, desi tehnologia este asociata cu conceptul de transformare digitala, aceasta reprezinta doar unul dintre pilonii transformarii, la fel de important precum oamenii, procesele si datele.Un raport realizat de organizatia SSON (Shared Services and Outsourcing Network) in prima jumatate a anului 2019 mentioneaza managementul defectuos al schimbarii ca principala cauza a esecului in adoptarea tehnologiilor de automatizare. Crearea mediului adecvat pentru ca oamenii sa lucreze in tandem cu tehnologia pentru atingerea obiectivelor organizationale necesita o strategie concentrata in primul rand pe nevoile oamenilor. Intelegerea contextului schimbarii, a impactului si a planului de invatare a unor noi competente sunt puncte critice in a minimiza rezistenta la schimbare si anxietatea generata de aceasta.Inlocuirea oamenilor cu roboti a devenit un laitmotiv contemporan, insa aceasta este o interpretare superficiala a transformarilor fortei de munca necesare pentru a raspunde noilor nevoi ale pietei. Tehnologia nu are drept obiectiv sa inlocuiasca oamenii, ci sa inlocuiasca interventia manuala repetitiva in procesele operationale, ducand la o crestere a acuratetei, a vitezei de executie si a disponibilitatii. In consecinta, se va crea o capacitate suplimentara de lucru pe care organizatiile o vor gestiona in conformitate cu strategia de crestere.In studiul EY CEO Imperative 2019, 57% din comitetele de conducere ale companiilor globale, care au raspuns studiului, au indicat ca prioritatea numarul unu pentru strategia lor este gestionarea pierderii locurilor de munca in urma automatizarii. Disparitia unor categorii profesionale este un efect de necontestat al dezvoltarii tehnologiei, iar companiile si institutiile guvernamentale joaca un rol important in a defini mecanisme de raspuns la aceste schimbari de pe piata muncii si la stimularea dezvoltarii noilor categorii profesionale necesare utilizarii noilor tehnologii, pentru a asigura un echilibru pe termen lung.Conform unui studiu realizat de Forrester in 2019, 51% dintre companiile intervievate la nivel global, ce au inceput implementarea automatizarii, nu au trecut de pragul de 10 roboti. Criteriile pentru determinarea potentialului de automatizare au scos la iveala probleme fundamentale in gradul de maturitate organizationala si tehnologica, facand sa fie necesara mai intai o transformare a proceselor si o "curatare" a datelor inainte de a putea aplica solutii de automatizare.Un nivel ridicat de management al proceselor de afaceri il reprezinta solutiile dedicate BPM (Business Process Management), care sunt complementare cu tehnologiile de automatizare, dezvoltand o platforma de orchestrare a activitatilor automate si manuale.Pentru a determina intr-un mod cat mai exact care sunt activitatile potrivite automatizarii, se pot utiliza solutii software de Process Mining, prin care sunt analizate volume mari de date extrase din actiunile utilizatorilor in sistemele folosite.Toate procesele de afaceri se folosesc de date si/sau le genereaza. Calitatea si integritatea datelor joaca un rol critic in automatizare, astfel incat acestea sa reprezinte o baza solida pentru analiza, invatare si luare a deciziilor. Solutiile de data analytics pe baza de machine learning pot extrage valoare din date, furnizand analize detaliate pentru diverse scenarii. Insa, calitatea analizei este direct proportionala cu calitatea datelor utilizate.Un aspect important ce trebuie avut in vedere de catre organizatii este gestionarea noilor riscuri aduse de inteligenta artificiala. Modul in care tehnologia este "invatata" sa imite caracteristicile umane in interpretarea unor informatii poate ridica provocari cu privire la corectitudinea setului de date utilizat in construirea modelelor predictive (avand in vedere ca au fost supuse riscului de eroare in judecata umana), sau la responsabilitatea asupra actiunilor realizate de programele software. O analiza realizata de Gartner estimeaza ca 85% din rezultatele proiectelor de inteligenta artificiala implementate pana in 2020 vor fi eronate. Si asta deoarece inteligenta artificiala inca este intr-un stadiu incipient de dezvoltare.Tehnologia ca platforma flexibila si scalabila pentru integrarea solutiilor digitaleIn contextul unei palete largi de optiuni de combinare a tehnologiilor pentru crearea de solutii adecvate fiecarei organizatii, este critica asigurarea flexibilitatii de integrare a diverselor componente. Conform studiului Forrester, 55% dintre organizatiile care au implementat automatizari estimeaza ca in urmatorii 3 ani vor lucra cu cel putin 3 furnizori de software de automatizare.Piata de servicii este, de asemenea, in curs de dezvoltare pentru a oferi optiuni de externalizare a dezvoltarii, monitorizarii si managementului fluxurilor automatizate. Acest lucru poate reprezenta o optiune pentru companii care nu au o scara suficient de mare care sa justifice crearea unor echipe interne de automatizare.Desigur ca sunt inca multe necunoscute in acest spatiu al tehnologiilor care vor prelua din munca specifica oamenilor, insa cu siguranta organizatiile care au un grad mai ridicat de toleranta la ambiguitate sunt deschise acestei transformari fundamentale in mediul lor de lucru.Este necesar ca strategia legata de tehnologie sa fie dezvoltata in armonie cu strategia de resurse umane pentru a valorifica complementaritatea resurselor umane si digitale.