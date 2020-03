Cum se pregatesc supermarket-urile de criza: Kaufland dezinfecteaza din ora in ora

Astfel, cel putin o data pe ora, in magazine sunt dezinfectate toate suprafetele des utilizate de clienti si colegi si obiectele de uz comun, precum carucioarele de cumparaturi, cosurile de mana, manere, clante, balustrade, cantarele de la Legume-Fructe, clestii de la brutarie, casele Express, casele de marcat in exterior si in interior, POS-urile, mobilierul de la case si Biroul de Informatii, butoanele de lift, scarile rulante, mesele de la Grill si altele.Toaletele din magazine si toate spatiile comune ale angajatilor sunt dezinfectate in totalitate cel putin o data pe ora."In toate magazinele sunt amplasate statii cu dezinfectant de maini gratuit, atat in zonele pentru clienti, cat si la casele de marcat si informam constant cu privire la aceste masuri. Toti angajatii nostri cunosc regulile de igiena si ii incurajam sa le respecte", se arata in comunicatul companiei."De asemenea, pe aceasta cale, rugam clientii sa pastreze distanta de siguranta de 1 metru, sa evite cat mai mult posibil folosirea bancnotelor si sa opteze pentru plata cu cardul sau cu telefonul", mai scrie in document.In magazine si sediul central au fost alocate echipe responsabile de implementarea masurilor suplimentare de igiena si preventie.Am demarat si un set de masuri pentru a proteja angajatii din birouri. De asemenea, am pus la dispozitie si o linie telefonica speciala pentru informarea corecta si completa a angajatilor.Reamintim ca magazinele vor continua sa fie bine aprovizionate si ca produsele Kaufland pot fi comandate si prin Glovo, serviciul online de livrari la domiciliu."Suntem in permanent contact cu autoritatile si partenerii nostri nationali si internationali si urmarim evolutia situatiei. Ne angajam sa luam toate masurile necesare pentru a proteja siguranta clientilor si a colegilor nostri", spun reprezentantii Kaufland.