Dragos Anastasiu: Principalii vinovati pentru lipsa fortei de munca sunt oamenii de afaceri, nu statul

"Avem o problema cu forta de munca, fara doar si poate, dar nu suntem singurii. Germania are o problema si mai mare cu forta de munca. Eu cred ca principalii vinovati pentru aceasta chestiune sunt oamenii de afaceri, nu statul.Noi ne-am obisnuit sa tot asteptam sa ni se dea, sa ni se faca, sa faca domnul ministru legi si reguli. Dar nu le facem pe ale noastre.Un tanar sau un om care iubeste pleaca pentru ca primeste ceva mai multi bani in alta parte? Nu, nu pleaca! Cand esti indragostit, ramai. Acum vin si ii intreb pe antreprenorii romani: ii facem pe oamenii astia sa-si iubeasca meseria?Profesorii din Romania ii fac pe copii sa-si iubeasca scoala, sa-si iubeasca invatatura? Orasele si-au pus problema daca oamenii iubesc orasul? In general, iubirea de tara exista... Unii si-o manifesta prin mitinguri, altii la biserica, altii acasa...Dar noi, prin modul in care inteles sa ne comportam in general in ultimii 30 de ani, suntem prima generatie de antreprenori a Romaniei. Noi am facut oamenii sa-si iubeasca intr-adevar compania. Sa-si iubeasca meseria? Eu va spun ca nu.Noi nu am facut lucru asta. Ne-am dus noi catre scoli active sa facem sistem dual, catre profesori? Nu. Stam acasa si asteptam sa ni se dea forta de munca.Mentalitatea antreprenorului roman, de regula, este ca eu stiu totul, eu fac totul, eu sunt si menajera, si contabil, iar tu sa faci, tu sa faci, tu sa faci!Acest lucru nu genereaza iubire si atunci am o problema destul de grava cu mentalitatea noastra", a afirmat Anastasiu.Acesta a mentionat, totodata, ca rezolvarea problemelor existente in fiecare domeniu nu se poate realiza doar la nivel sectorial, iar lucrurile facute peste noapte nu reprezinta solutia pentru Romania."Din punctul meu de vedere, cu toata simpatia pentru problemele fiecarui domeniu in parte, solutia nu poate sa fie luata la nivel sectorial.Cred ca este o greseala care nu face altceva decat sa spuna ca, da, ati facut asta in constructii si de ce nu o faceti si in HoReCa?Mai mult decat atat, studiul ala de impact pe care noi il cerem de m-am plictisit de cate ori l-am cerut, s-a facut la nivelul constructiilor sau lansam tot felul de chestiuni si dupa aceea venim ca pompierii si stingem focul, fie ca se cheama Ordonanta 114, fie altceva?Asta se intampla, din pacate, si pentru ca dialogul nu este unul consistent si studiile de impact nu exista.Facem lucruri peste noapte, si cine are vocea mai tare, face un Memorandum cu Guvernul si se intampla ceva. Nu cred ca asta este solutia pentru Romania, sincer. Poate ca o fi buna pentru un domeniu, nu spun nu... dar vin ceilalti si spun ca e discriminare.Acum avem salariul minim A, salariul minim B si salariul minim C. Intrebam si noi: o fi normal sa se intample asa? Mai degraba, nu ar trebui sa ne gandim la salariul minim diferentiat pe regiuni? Noi venim si crestem salariul minim, foarte frumos, dar sunt regiuni defavorizate...," a mai spus presedintele AHK Romania.Marti, are loc la Bucuresti prima editie a conferintei de specialitate Working Romania, eveniment care isi propune sa devina vocea sectorului de resurse umane, precum si a tendintelor care deja se fac resimtite sau se prefigureaza pe piata muncii din Romania.