Epuizarea si stresul determina tot mai multe companii sa incerce saptamana de lucru de patru zile

"Este mult mai sanatos si facem o treaba mai buna daca nu avem un program de lucru infernal", a declarat Jan Schulz-Hofen, fondatorul companiei germane de software Planio, care a introdus saptamana de lucru de patru zile pentru cei 10 angajati la inceputul acestui an.In Noua Zeelanda, compania de asigurari Perpetual Guardian a inregistrat o scadere a stresului si o crestere a gradului de implicare a personalului dupa ce la inceputul anului a testat un program de lucru de 32 de ore pe saptamana.Chiar si in Japonia, Guvernul incurajeaza companiile sa permita ziua de luni libera, chiar daca alte scheme destinate sa ii incurajeze pe angajati sa lucreze mai putin nu au avut efect, in aceasta tara unde angajatii sunt renumiti pentru ca sunt dependenti de munca.Confederatia sindicala Trades Union Congress (TUC) din Marea Britanie militeaza pentru ca intreaga tara sa faca trecerea la saptamana de lucru de patru zile, pana la finele acestui secol, o initiativa sprijinita de Partidul Laburist, de opozitie. "Aceasta ar reduce stresul provocat de incercarea de a echilibra munca si viata personala si ar imbunatati egalitatea de gen. Companiile care au incercat saptamana de lucru de patru zile sustin ca duce la o mai buna productivitate si o bunastare a personalului", a declarat economistul TUC, Kate Bell.La randul sau, Lucie Greene, expert la firma de consultanta J. Walter Thompson, sustine ca exista o opozitie fata de programul de lucru prelungit, opozitie evidentiata de valul de critici aparut dupa ce patronul de la Tesla, Elon Musk, a publicat pe Tweeter mesajul "nimeni nu a schimbat lumea cu un program de lucru de 40 de ore pe saptamana"."Oamenii incep sa renunte la un program de viata digitala de tip 24 de ore din 24 si sa constientizeze ca exista unele probleme de sanatate mentala care apar prin faptul ca esti conectat tot tipul la munca", sustine Lucie Greene.Un sondaj efectuat recent in randul a 3.000 de angajati din opt tari printre care SUA, Marea Britanie si Germania a descoperit ca aproape jumatate dintre respondenti au declarat ca ar putea foarte usor sa isi rezolve atributiile de serviciu in cinci ore pe zi, daca nu ar fi intrerupti, pe primul loc fiind angajatii din SUA, in randul carora 49% au declarat ca fac ore suplimentare.