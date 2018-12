Firmele care angajeaza someri si tineri absolventi vor primi subventii lunare de 2.250 lei

Este vorba despre angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri peste 45 ani sau parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEETs.Acestia vor primi, lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.De aceeasi subventie beneficiaza si angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de cinci ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective.Vor primi acesti bani si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.In situatia incadrarii in munca pe durata nedeterminata a absolventilor, AJOFM acorda angajatorilor subventii de 2.250 de lei/luna pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent angajat. In cazul in care sunt incadrati absolventi din randul persoanelor cu handicap, subventiile se acorda pe o perioada de 18 luni.In primele zece luni ale acestui an, prin intermediul ANOFM, 19.669 de persoane au fost incadrate prin acordarea de subventii angajatorilor (conform Legii nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare).Toate aceste subventii sunt asigurate de ANOFM prin implementarea de proiecte finantate din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, urmarindu-se astfel cresterea oportunitatilor de incadrare in munca a persoanelor aflate in dificultate din punct de vedere al ocuparii.Facilitatile se acorda la solicitarea angajatorilor pentru persoanele din categoriile mentionate si inregistrate in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.