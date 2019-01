Ford va desfiinta cateva mii de locuri de munca in Europa

In prezent, al doilea mare constructor auto american este presat sa isi restructureze operatiunile din Europa, dupa ce rivalul sau General Motors a reusit sa isi majoreze profiturile dupa vanzarea marcilor sale europene Opel si Vauxhall catre constructorul francez Peugeot SA, transmite Reuters.Ford a precizat ca va incerca sa iasa de pe segmentul multivan, va inceta sa mai produca transmisii automate la Bordeaux (Franta), isi va revizui operatiunile din Rusia si va uni cartierele generale ale Ford UK si Ford Credit la Dunton, Essex, Marea Britanie."Luam masuri decisive pentru a transforma operatiunile Ford din Europa", a declarat vicepresedintele Ford pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa, Steven Armstrong.Acesta a subliniat ca au fost demarate negocieri pentru a fi oprita productia modelului C-Max la uzina de la Saarlouis, unde lucreaza 6.190 de angajati. De asemenea, Ford examineaza mai multe optiuni pentru restructurarea societatii mixte Ford Sollers din Rusia, o decizie in acest sens fiind asteptata in al doilea trimestru.Armstrong nu a dorit sa avanseze o cifra exacta cu privire la numarul locurilor de munca ce vor fi eliminate, inaintea negocierilor cu sindicatele, insa a apreciat ca va fi vorba de "mai multe mii".Ford si-a propus sa realizeze o marja de profit de 6% in Europa. In schimb, in trimestrul al treilea al anului trecut, divizia Ford Europe, care are 53.000 de angajati, a inregistrat pierderi de 245 milioane de euro, echivalentul unei marje negative de profit operational de 3,3%.Ford este prezent si pe piata din Romania. In anul 2017, Ford Romania a renuntat la productia monovolumului B-Max la fabrica din Craiova si a demarat productia SUV-ului EcoSport.