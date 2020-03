Google, Porsche, Amazon si Regina Maria, printre cei mai doriti angajatori din Romania (studiu)

Potrivit sursei citate, in acelasi top mai figureaza nume precum Banca Transilvania, Medicover, Procter & Gamble, Samsung, Oracle, BMW Group, Synevo sau Zentiva.In ceea ce-i priveste pe studenti, lista companiilor pentru care si-ar dori sa lucreze include jucatori precum Google, L'Oreal, Regina Maria, Orange, Banca Transilvania, Samsung, Microsoft, Bayer sau Rompetrol.Argumentele in functie de care respondentii au nominalizat companiile pentru care si-ar dori sa lucreze sunt in stransa legatura cu criteriile pe care le au in vedere atunci cand se gandesc la jobul ideal.Astfel, atat profesionistii, cat si studentii isi doresc sa lucreze intr-o companie care sa le ofere echilibru intre viata personala si cea profesionala, sa aiba un job stabil si care sa ii ajute sa creasca, din punct de vedere profesional."Daca acestea sunt importante mai degraba in retentia la job, cand vine vorba de angajare, candidatii aplica la acele companii care ofera pachete salariale competitive, care isi trimit angajatii la traininguri si le sprijina dezvoltarea profesionala, care sunt cunoscute pentru stabilitate si pentru ca isi respecta angajatii.Foarte important este sa ofere si sansa unor promovari rapide. Angajatorii ar trebui sa fie extrem de atenti la aceste semnale pe care le trimit angajatii in piata, mai ales in contextul unei fluctuatii uriase de personal si in special in conditiile in care doar 12% dintre angajati sunt multumiti de actualul lor loc de munca si doar 15% ar recomanda angajatorul pentru care lucreaza prietenilor si cunostintelor", spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.Pentru prima oara in Romania, studiul face o disociere clara intre doua categorii importante de candidati: studentii si profesionistii - cei care au deja experienta pe piata muncii.Astfel, pentru studenti cele mai importante aspecte pe care le iau in calcul atunci cand isi aleg viitorul angajator sunt trainingurile si oportunitatile de dezvoltare profesionala pe care le ofera, pachetul salarial, sansa de a promova rapid sau de a face o schimbare in societate.Mai cauta companii care ofera program de lucru flexibil, care au o reputatie buna in piata sau care sunt stabile, se arata in studiul citat."Foarte interesante sunt optiunile studentilor si cand vine vorba despre tipul de companie pentru care ar vrea sa lucreze. Un sfert dintre respondenti prefera companiile care au intre 50 si 199 de angajati, iar 22% ar vrea sa lucreze in companii chiar mai mici de atat, de maximum 50 de angajati. Doar 12% ar lucra intr-o companie cu 200-499 de angajati si 10% in companii care au intre 500 si 999 de angajati", mai spune Bogdan Badea.Interesant este si faptul ca, in ciuda aparentelor, start-up-urile si deschiderea propriului business nu se afla in topul optiunilor lor. Cei mai multi si-ar dori un job intr-o multinationala, urmatoarea alegere fiind companiile antreprenoriale locale de dimensiuni mari."Surprinzator, optiunea de a-si deschide o afacere este aproape la egalitate cu cea de a lucra in sectorul public, in timp ce start-up-urile ar fi ultima alegere pentru un student", releva concluziile studiului.Pentru profesionisti, pe de alta parte, cel mai important este salariul. Acestia mai vor sa poata participa la traininguri si cursuri de dezvoltare personala, sa aiba un loc de munca sigur si in care sa poata promova rapid.Studiul a fost realizat in perioada august - noiembrie 2019, pe un esantion de 15.000 de studenti si profesionisti din Romania, aceasta fiind cea mai extinsa cercetare de piata facuta vreodata in Romania, pentru industria HR.Peste 15.000 de respondenti au participat la cel mai amplu studiu de piata desfasurat vreodata in Romania, pentru industria de resurse umane, si au raspuns care sunt angajatorii pentru care si-ar dori sa lucreze."Most Attractive Employers in Romania", realizat de Universum Global si eJobs a fost adresat atat studentilor, cat si profesionistilor cu experienta pe piata muncii din urmatoarele domenii de activitate: Business si Economie, IT, Inginerie, Stiinte Umaniste, Sanatate si servicii medicale, Stiinte Naturale si Drept.Lansata in 1999, eJobs este prima platforma de recrutare lansata in Romania si apartine companiei Ringier Romania, parte din Ringier AG, compania internationala de media localizata in Zurich, Elvetia. La ora actuala, eJobs.ro are un numar de peste patru milioane de CV-uri, mai mult de doua milioane de utilizatori unici lunari, 7.000 de CV-uri actualizate zilnic si o baza de fani de 300.000 pe Facebook.Universum Global are peste 20 de ani de experienta in domeniul employer branding-ului si a colaborat cu peste 1.700 de companii renumite la nivel de mondial, ajutandu-le sa isi transforme brandurile de angajator.Mai mult, Universum este singura organizatie care ofera certificari de "Expert in Employer Branding" la nivel global, contribuind pana in prezent la specializarea a peste 1.000 de profesionisti in recrutare.