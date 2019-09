Learning Network Festival, evenimentul care aduce la Bucuresti tendintele din 2020 in instruirea si dezvoltarea angajatilor

Pentru a marca aniversarea a sapte ani de existenta a Learning Network, in acest an obiectivele festivalulului sunt definite chiar de valorile care formeaza sloganul platformei: Meet. Network. Learn. Inspire.Evenimentul isi propune sa reuseasca acest lucru aducand in fata audientei - specialisti din industria de training si dezvoltare - tendintele ce vor marca anul 2020 si invitati straini ce vor prezenta concepte de ultima ora in domeniu."La Learning Network anul incepe intotdeauna toamna. Si ca in fiecare an, sarbatorim cum se cuvine. Asa a ramas traditia, din 2004 cand am organizat primul targ de training. La ceas aniversar, va asteptam la Learning Network Festival, sa va bucurati de aventura descoperirii si depasirii propriilor limite, pentru a le duce apoi in organizatiile pe care le reprezentati. O vorba romaneasca spune: Nu ajungi in rai de unul singur. Asa e si cu invatarea, ajungi mai departe impreuna cu ceilalti. In cazul Learning Network Festival, ceilalti vor fi traineri de top din Romania, consultanti internationali si ceilalti zeci de participanti pe care ii asteptam la eveniment. Si va mai facem o promisiune: vom invata multe si ne vom distra mult!" - Clementina Anghelache, fondator Learning NetworkAgenda pentru ziua de 2 octombrie, prima zi a festivalului, este organizata in jurul motto-ului L&D in Trend. Aceasta va debuta cu Getting to Know Each Other, workshop care imbina invatarea si networking-ul, sustinut de compania Magnet Inspiration & Growth din Israel. Participantii la festival vor experimenta in premiera The Focus Challenge - un joc inteligent ce imbunatateste performanta. Tot in ziua de deschidere a evenimentului vor fi prezentate rezultatele cercetarii L&D Industry Survey 2019, la care au raspuns aproape 600 de manageri si specialisti de HR si Learning &Development.O parte importanta a primei zile este dedicata dezvoltarii abilitatilor de leadership, una dintre temele cele mai solicitate de organizatii in 2019. Aceasta va fi abordata printr-un studiu de caz oferit de Banca Transilvania, un keynote speech cu Andrei Dunuta si doua workshop-uri: Leadership Styles for Effective Change Management cu Simona Podgoreanu (Exec-Edu) si Tango Leadership, cu Anca Gheorghiu si Ermil Diaconescu.Ziua de 3 octombrie este construita in jurul temei Engaged Learners si va oferi studii de caz de succes din companii de IT si telecom, alaturi de workshop-uri care abordeaza holistic invatarea, pornind de la maparea competentelor si evaluarea nevoilor de invatare.Workshop-ul Lego Serious Play le va permite participantilor sa gaseasca solutii privind cele mai provocatoare probleme de design al procesului de invatare din cadrul companiei lor, cu ajutorul celebrelor piese de joc. Pentru ca in cadrul editiilor anterioare ale festivalului cele mai apreciate au fost workshop-urile experientiale, anul acesta Learning Network Festival duce experienta la un nou nivel, in format de open space, prin conceptul de world cafe (metoda de incurajare a dialogului in grupuri de dimensiuni medii sau mari).Sub titlul L&D as a Business Partner, ziua de 4 octombrie este in intregime dedicata unui curs cu simulari de business, facilitat de Lucian Mihai (Interact).Inscrierile la eveniment se pot face online, la learningnetwork.ro/festival#inscriere . Sunt oferite reduceri de grup si pachete promotionale ce includ raportul L&D Industry Survey 2019. Avand in vedere misiunea Learning Network de a facilita accesul la oportunitati de invatare pentru toata lumea, din fiecare bilet achizitionat vor fi donati 10 euro catre EduCare ( https://www.facebook.com/A.E.C.Romania/ ), organizatie non-guvernamentala a carei activitate este dedicata integrarii in scoli a copiilor cu dizabilitati.Learning Network este principala platforma dedicata specialistilor de L&D din Romania, unde cream si selectam continut de invatare destinat oamenilor din organizatii. De 7 ani, Learning Network este aici pentru a sprijini si contribui la dezvoltarea pietei de learning, creand cel mai consistent si valoros repertoriu de cursuri si furnizori. Prin aceasta participam concret la formarea si educarea continua a oamenilor, cu rezultate pentru organizatiile din care fac parte. Scopul nostru este ca prin recomandarile facute si un continut relevant oferit in forme variate, sa iti dam putere prin unul dintre cele mai importante instrumente ale lumii: INVATAREA.