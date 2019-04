Manuela Balaban: Cum stopezi fluctuatia de personal - o problema tot mai des intalnita in companiile din Romania

Angajatii mai tineri in special sunt precupati atat de oportunitatile de dezvoltare din cadrul firmei cat si de stilul de leadership. Ei vor migra la diverse locuri de munca daca nu le vor fi satisfacute nevoile care le cresc stima de sine si aceasta se poate realiza printr-un stil de conducere tip coaching. Treaba managerului modern este sa le creeze spatiu oamenilor sa creasca, astfel putandu-le accesa adevaratul potential.Din fericire, am observat ca multe dintre marile companii de la noi din tara au inteles ca angajatii lor isi pot accesa adevaratul potential la job doar atunci cand sunt echilibrati emotional. In acest sens apeleaza la diversi specilalisti fie traineri sau coach pentru a aduce un plus de valoare in firma lor.Unicul obstacol unanim este frica sub diverse forme, fie lipsa de incredere fie frica de esec. Cea mai eficienta modalitate de a construi increderea in sine a angajatilor, de a imbunatati performantele si asta intr-un timp foarte scurt este coachingul.Spre exemplu, ce crezi ca se ascunde in spatele unui manager care este violent verbal cu echipa sa? Teama de esec, evident.Daca echipa lui nu obtine performante atunci el nu obtine performante. Intr-o mentalitate de tip coaching, managerul va discuta deschis cu echipa exprimandu-si nemultumirea ca nu le-a iesit acel proiect si vor analiza exact faptele care au dus la rezultatul respectiv fara a cauta vinovati ci doar pentru a decide de comun acord ce mod de lucru adopta in continuare.Astfel toata echipa isi asuma responsabilitatea atat pentru ceea ce nu a dus la rezultatul scontat cat si pentru noua abordare. Oamenii simt ca sunt importanti si ca parerea lor conteaza, se simt liberi si au incredere sa actioneze in continuare accesandu-si adevaratul potential.Adoptarea unei mentalitati de tip coaching ii ajuta pe oameni sa isi descopere increderea in ei. Cand managerul lor crede in ei, primesc incredere, permisiuni si sprijin pentru a lua propriile decizii. Ceea ce credem despre cineva se va vedea in atitudinea noastra chiar daca nu spunem nimic pentru ca 93% comunicam non-verbal si doar 7% verbal.Cu riscul de a deranja, afirm urmatorul lucru: companiile care folosesc programele bazate pe recomensa si pedeapsa pentru a conduce si motiva oamenii pierd tot mai mult teren, asadar, cine ar vrea sa se intoarca in trecut cand toti ne dorim sa evoluam?Angajatul va migra catre o companie cu un manager capabil sa il priveasca ca fiind o persoana plina de resurse si de potential, un manager care le va construi motivatia intrinseca, credinta in ei insisi si le va permite sa infloreasca.Prin coaching angajatii pot fi pregatiti sa ia decizii serioase si sa descopere placerea de a atinge performanta la locul de munca.Pentru ca un lider sa aplice sistemul de management bazat pe coaching, in primul rand este necesar sa il cunoasca, sa il integreze in viata lui si mai apoi sa il aplice in relatiile profesionale. Cresterea personala nu este o destinatie ci o calatorie. Odata inteles acest proces vom constientiza beneficiile personale si profesionale ale coachingului, vom intelege ca nemultumirile personale ne influenteaza performanta si invers.In calitate de coach, eficienta muncii mele depinde in mare masura de ceea ce cred in legatura cu potentialul uman. Expresiile " a scoate ce e mai bun din cineva" sau "potentialul ascuns" presupun ca ar exista ceva mai mult in interiorul persoanei, ceva inca nedescoperit. Ajutorul meu consta in faptul ca eu stiu ca fiecare om poate mai mult decat a manifestat pana in acel moment. Este necesar ca managerii sa se gandeasca la angajatii lor in termeni de potential si nu doar raportat la performantele lor de pana la acel moment. Lucrurile pe care le credem despre capacitatile celor alaturi de care profesam au impact direct asupra performantelor acestora.Asemanator se intampla si in institutiile de invatamant. Daca un profesor crede ca potentialul elevului sau este nelimitat, aceasta credinta va duce la obtinerea unor rezultate ale elevului din ce in ce mai bune la fel cum un parinte il poate determina pe copilul sau sa devina ceea ce el ii spune ca este.Asadar, fara doar si poate performanta angajatilor va reflecta credintele celor din conducere.In incheiere iti propun un exercitiu in urma caruia vei intelege felul in care te raportezi la o persoana sau la o situatie.Gaseste-ti un loc in care sa nu fii deranjat timp de 3 minute. Gandeste-te la o persoana alaturi de care lucrezi in mod obisnuit si spune-ti:Identifica ce simti cand spui asta? Ce reactie trezeste in tine aceasta afirmatie?Fii atent ce reactie trezeste acum in tine aceasta afirmatie? Ce simti cand spui asta?Identifica ce simti acum, cand spui aceste cuvinte? Ce reactie iti trezesc? Ce sentimente iti provoaca?Gandeste-te te rog la diferenta dintre sentimentele pe care ti le-a trezit fiecare dintre cele 3 tipuri de mentalitate. Ce ai crezut despre potentialul persoanei cu fiecare ocazie? Ce s-a schimbat in atitudinea ta? Pe care mentalitate o adopti in viata de zi cu zi?