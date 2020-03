Cum poate fi evitata raspandirea virusurilor la locul de munca #Interviu

Ghid pentru companii:

Care este atitudinea managerilor de companii din Romania cu privire la sanatatea si securitatea in munca versus ce se intampla in alte tari din acest punct de vedere?

Cat este de diferita legislatia in domeniu in Romania fata de alte state europene?

In contextul epidemiilor cu care ne confruntam in aceasta perioada - ne referim aici atat la gripa, cat mai ales la coronavirus - ce masuri poate lua o companie pentru a asigura pe cat posibil sanatatea angajatilor? Care ar fi cele mai importante reguli de urmat?

Ar fi util ca firmele sa trimita un mail angajatilor cu aceste norme de igiena care trebuie respectate mai ales in perioada aceasta?

Cat de frecvente ar trebui sa fie dezinfectiile in aceasta perioada? Am fost martori ai mai multor situatii in care aceste procedeuri au avut ca efect imbolnavirea personalului. Cum trebuie gestionate aceste actiuni?

Aveti clienti companii multinationale. Cum trebuie sa gestioneze acestia desele calatorii de afaceri ale managementului, dar si ale angajatilor in aceasta perioada?

In ce situatie se recomanda suspendarea activitatii unei companii? Exista prevederi legale in acest sens?

In acest context, am cautat sa aflam care sunt indicatiile in cazul companiilor, ce spune legislatia din Romania in comparatie cu cea din alte tari sau in ce situatie se recomanda suspendarea activitatii unei companii., ne-a explicat ce trebuie sa faca angajatorii pentru a asigura sanatatea la locul de munca, dar si care sunt obligatiile angajatilor pentru a preveni raspandirea virusurilor.In ultima perioada, e un interes crescut in zona de Health and Safety, dincolo de fisele si documentele pe care le cere legislatia. Exista, insa, manageri care nu stiu care sunt raspunderilor lor in domeniul Sanatatii si sigurantei in munca si cum poate impacta SSM-ul business-ul pe care il conduc. Nu doar in sens negativ, ci si cum il poate ajuta, cum poate aduce plus-valoare.Un exemplu bun este o epidemie. Si nu vorbim doar de coronavirus, ci si de cea de gripa sezoniera. Multi angajati merg la serviciu, chiar fiind bolnavi, iar managerii permit acest lucru.Ceea ce nu iau ei in calcul este ca respectivul angajat nu isi pune doar sanatatea lui in pericol, ci poate imbolnavi si alti membri ai echipei. Iar aici se intampla un paradox - managerul este doar cu ochii pe indicatorii de business, dar neavand si indicatori SSM, nu constientizeaza pericolul ca, prin absenta mai multor angajati bolnavi, sa existe impact negativ si asupra profitabilitatii business-ului.Aici intervine rolul activ al unui consultant SSM: sa consilieze managerul si sa-i ofere suport dincolo de partea evidenta, adica cea legata de evaluarea riscurilor de accidente. Noi intotdeauna explicam clientilor nostri cum, prin conformarea legala in privinta masurilor SSM, pot creste gradul de retentie al angajatilor sau pot contribui pozitiv la brandingul companiei, scotand in evidenta investitiile facute pentru siguranta si confortul angajatilor.Asta inseamna ca, atunci cand pui cap la cap cheltuielile facute pentru imbunatatirea mediului de lucru si vezi cifrele reale investite, sa le si comunici.In strainatate, lucrurile sunt cumva mai simple pentru ca, in zona de raspundere a managerului, totul e legat de asigurari. Iar conformarea la normele SSM e cumva fortata pentru ca sumele la care se poate ajunge pentru despagubiri sunt uriase si nimeni nu-si asuma acest risc.Iar acest lucru e din ce in ce mai intalnit si in Romania. Au fost multe cazuri de companii mari, cunoscute, care au platit sume considerabile in diverse dosare de despagubire pentru accidente de munca, ceea ce i-a facut mult mai atenti pe viitor in privinta evlauarilor si implementarii unui plan SSM eficient. Astfel incat lucrurile incep sa se schimbe incet-incet si la noi.In Romania inca lipsesc multe norme, legislatia necesita completari pe mai multe arii. In multe tari din Europa, prevederile legale sunt mult mai detaliate, astfel incat sa fie de ajutor real companiilor.Nu se rezuma la a le spune "ce" sa faca, ci si "cum " sa faca. Mai ales pentru companiile mici, legislatia e un sprijin real.Sunt publicate ghiduri utile care te invata cum sa faci pentru a evita sau rezolva diverse probleme pe zona de Health & Safety.Iar pentru companiile medii si mari, apelarea la un consultant specializat este norma.Insa, asa cum spuneam, diferenta majora in alte tari europene este ca, pe zona de accidente de munca, cel vinovat plateste. In Romania, daca se declara un accident de munca, suma de plata se ia din bugetul de asigurari de sanatate si gata.Prima regula de urmat este comunicarea cu angajatii, astfel incat acestia sa inteleaga ca trebuie sa apeleze doar la surse credibile de informare, nu la Social Media sau sfaturile din batrani despre cum se vindeca diverse boli.Daca vorbim de Romania, sursele principale trebuie sa fie site-ul Directiei de Sanatate Publica, site-ul Ministerului Sanatatii, iar daca vorbim de persoane care calatoresc in strainatate - site-ul Ministerului Afacerilor Externe si site-ul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Doar din aceste surse putem obtine informatii oficiale, actualizate. Restul regulilor tin de igiena de baza, valabile pentru prevenirea majoritatii infectiilor: spalatul pe maini, sa nu se atinga fata, ochii, gura sau nasul cu mana murdara.Multa lume foloseste dezinfectant si unele companii au montat chiar dispensere pe holuri pentru angajati, insa cele mai importante sunt, repet, apa si sapunul. Pentru ca daca mana este murdara si are pe suprafata ei bacterii sau virusuri, daca nu ne spalam, un dezinfectant nu poate inlatura toate astea.Stiu ca poate parea o banalitate, insa multa lume nu stie sa se spele corect pe maini: este important sa ne spalam pe ambele parti ale mainilor, sa insistam intre degete, sa dam inelele jos atunci cand ne spalam si sa le igienizam si pe ele, pentru ca bijuteriile sunt un loc in care se pot ascunde bacterii. Astea regulile principale pe care le gasim si pe site-ul OMS.Un alt aspect, adesea ignorat, este igienizarea biroului, a spatiului de lucru.Degeaba ne spalam pe maini daca nu am curatat biroul de un an, daca nu am sters telefonul mobil de doua saptamani sau daca mancam pe tastatura neigienizata, in loc sa folosim spatiile special amenajate, acolo unde exista.Da, face parte din comunicarea obligatorie pe care o companie responsabila trebuie sa o intretina cu angajatii.In conditii normale, cand nu se pune problema unei epidemii, macar o data sau de doua ori pe an, la inceputul sezonului rece, iar in cazul unei epidemii, macar o data pe luna trebuie reamintite aceste masuri, ca parte a planului de SSM.Dezinfectiile se fac doar la recomandarea medicilor, nu doar de dragul de a le face. Aici este esentiala comunicarea cu serviciul de Medicina muncii sau la directiile de sanatate publica. Daca exista cazuri de gripa sau, mai rau, de coronavirus, trebuie apelat la institutiile abilitate - DSP in cazul coronavirusului, iar aceasta institutie va decide masurile care se impun.Dezinfectiile nu se fac "dupa ureche". Substantele utilizate se recomanda in functie de un anumit agent patogen. In lipsa acestor informatii concrete, pot fi bani aruncati pe o procedura ineficienta.In plus, degeaba se face dezinfectia daca angajatii nu isi curata birourile si computerele regulat, avand impresia ca aceasta este sarcina personalului de serviciu. Gresit. Personalul de serviciu igienizeaza spatiile comune, pardoselile, geamurile. Tot ce tine de spatiul individual este sarcina fiecarui angajat.Inca de la inceputul epidemiei de coronavirus, noi am fost implicati in comitetul care gestioneaza situatiile de criza pentru mai multe companii mari cu care lucram si, impreuna cu clientii nostri, am adoptat masuri de reducere a calatoriilor sau chiar anulare a acestora in zonele afectate de epidemia de coronavirus.In cazul celor care, prin natura activitatii, trebuie sa circule in tari care au inregistrat cazuri sporadice de infectie, angajatii au fost informati cu privire la masurile de igiena personala si de prevenire a infectiei cu coronavirus.Insa pentru zonele grav afectate, asa cum sunt Lombardia si Veneto din Italia sau regiunea Wuhan din China, noi am recomandat clar anularea calatoriilor, pentru ca, in calitatea noastra de consultanti, suntem implicati in tot ce tine de politia de travel a companiilor cu care lucram.Nu vorbim aici doar de epidemia de coronavirus, ci si de calatoriile in tari in care exista pericolul contractarii unor boli grave - cum sunt febra galbena sau malaria. In aceste situatii, este obligatoriu ca personalul care calatoreste sa fie informat in ceea ce priveste vaccinurile obligatorii si cele recomandate.In calitate de consultanti, evaluam riscurile - incidenta bolilor in zona in care se face deplasarea, ce probabilitate este de aparitie a unei asemenea boli - pentru a lua decizia utilizarii vaccinurilor optionale sau doar a celor recomandate.Aceasta activitate de documentare reprezinta un input important al unui consultant SSM pentru o companie.Nu exista prevederi legale in acest sens. Deciziile de acest tip se iau numai de catre autoritatile publice, asa cum se intampla, de exemplu, in regiunea Wuhan din China sau Veneto, din Italia.