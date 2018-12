Mihai Daraban (CCIR): Statul a devenit o concurenta pentru mediul privat ca angajator

"Stim ca pana la 31 mai se depun bilanturile. Noi am mers totdeauna si ne luam ca reper data de 31 iulie. Deci, mai punem de la noi doua luni, astfel incat sa avem o imagine clara asupra economiei.Au depus bilantul 688.016 societati comerciale. Va pot spune ca cifra de afaceri a fost de 270 de miliarde de euro, cu 5 miliarde de euro mai putin decat data din anul precedent.In schimb, observam o crestere a profiturilor, la 24 de miliarde de euro fata de 22 de miliarde de euro. Vorbim de profit brut.Am facut de asemenea o analiza sa vedem ce spectaculozitati s-au mai intamplat. Lipsesc 170.000 de salariati. Deci, anul acesta avem 3.895.000 de salariati, fata de 4.065.000 anul trecut.Credeti-ma ca nu as inclina sa spun ca acesti 170.000 au plecat in strainatate.", a declarat Mihai Daraban, la a treia editie a Forumului Capitalului Romanesc, organizata de Intact Media Group.Potrivit lui Daraban, din acest punct de vedere trebuie lucrat foarte mult, pentru ca economia actuala nu mai poate sustine actualul aparat administrativ de stat asa cum este conturat in prezent."Nu mai este consiliu judetean fara 1.000 de salariati, primarie resedinta de judet fara 1.000 de salariati.Probabil se impune o reorganizare administrativa a Romaniei, urgenta, astfel incat, nu stiu, si cred ca cel mai bun exemplu daca vreti, am vazut o harta pe la Ministerul Justitiei, chiar in birou la ministru, impartirea administrativa conform curtilor de apel. Curtile de apel au fost facute pentru mobilitatea cetateanului. Eu zic ca din 42 de judete daca ajungem la 15 acest efort bugetar ar scadea", a sustinut Mihai Daraban.