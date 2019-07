Ministrul Finantelor: Taxarea muncii in Romania trebuie redusa

"Taxarea muncii in Romania este inca mare si vorbim despre un prim element pe care mi-l doresc foarte mult sa fie deschis cu parte dintre masuri cu ceea ce inseamna adaptarea Programului de guvernare actual. Taxarea muncii in Romania este un subiect asupra caruia trebuie sa insistam. Mi-am dorit mereu sa vad in Romania ceea ce nu gasesc in jurul tarii noastre, adica ce au altii bun sa avem si noi. Pe zona de sanatate suntem platitori cam cinci milioane si ceva de romani, dar beneficiari suntem undeva spre 7 (...) . Ceva trebuie sa fie rearanjat, rediscutat: contributiile pe sanatate ar trebui sa scada in Romania, dar asta trebuie discutat public, taxarea muncii ar trebui sa fie redusa, asumarea unui set de propuneri de masuri care sa faca parte din acel capitol care va adapta Programul de guvernare", a declarat oficialul.Ministrul Finantelor Publice a mentionat, totodata, ca dialogul dintre zona pietei muncii si cea educationala trebuie sa se intensifice, iar sistemul educational trebuie adaptat la nevoile din Romania."In sistemul de educatie s-au facut unele lucruri, dar trebuie sa fie adaptat la viata din Romania, la ceea ce se doreste in Romania. Dialogul intre cele doua zone (piata muncii si sistemul educational, n.r.) ar trebui sa fie intensificat. Societatea ar trebui sa fie dura cu cei care sunt pusi la un moment dat sau altul sa faca anumite lucruri si sa spuna lucrurilor pe nume atunci cand exista nemultumiri", a sustinut Eugen Teodorovici.Situatia fortei de munca din Romania este tema abordata, joi, in cadrul conferintei "Top HR Challenges", organizata la Bucuresti de Capital Media Production.