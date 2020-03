Ministrul Muncii: Parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa sa aiba un program de lucru flexibil

"O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate de situatii de viata in care s-ar putea afla angajatii dar si angajatorii in contextul masurilor privind coronavirusul. Oamenii sunt preocupati. Au nevoie de indrumari.Am cerut echipei mele sa evitam limbajul de lemn si sa oferim raspunsuri clare, in cadrul legal existent. Astazi am raspuns punctual intrebarilor, de maine vom deschide o sectiune distincta in pagina de internet cu cele mai frecvente intrebari si raspunsuri. Vom completa documentul pe toata durata zilei.Recomandam flexibilizarea programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa. Ma preocupa, mai ales in contextul deciziei privind inchiderea scolilor, sa acomodam programul de munca al parintilor avand copii minori in ingrijire", a scris, luni seara, pe pagina sa de Facebook, Violeta Alexandru.Anterior, premierul Ludovic Orban a anuntat decizia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) de inchidere a scolilor si gradinitelor in perioada 11 martie - 22 martie."Am luat decizia (...) de suspendare a cursurilor in invatamantul preuniversitar pe o perioada limitata, cu posibilitate de prelungire, in functie de evolutiile care apar. E vorba de perioada 11-22 martie, inclusiv. Este o masura cu caracter preventiv", a spus Orban.El a afirmat ca la baza acestei decizii au stat mai multe consideratii."Primul argument e legat de o crestere estimata a riscului de intrare in tara a unor persoane care vin din zone cu o larga raspandire a epidemiei. Avem informatii despre foarte multi cetateni romani care in momentul in care au aflat din presa, anterior emiterii deciziei Guvernului italian, despre posibilitatea inchiderii Lombardiei, si-au facut bagajele si se pare ca multi au pornit spre Romania", a afirmat Ludovic Orban.Premierul a punctat ca decizia privind suspendarea cursurilor a fost luata pentru o perioada de timp "relativ scurta", opt zile de cursuri."Vrem sa si vedem evolutia in ceea ce priveste numarul de diagnostice, evolutia din mai multe puncte de vedere si grija noastra principala e de a-i feri pe elevi de orice risc de contaminare care ar putea aparea in cadrul cursurilor care se organizeaza la scoala", a spus Ludovic Orban.