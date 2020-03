Munca la distanta in contextul epidemiei de coronavirus. Ce masuri pot lua angajatorii in aceasta perioada?

Atat Codul Muncii, cat si Legea 319/2016 a securitatii si sanatatii in munca ("Legea 319/2006") asigura un cadru legislativ care sa permita angajatorilor, in contextul epidemiei Covid-19, sa ia masuri pentru a proteja sanatatea salariatilor lor.Astfel, Codul Muncii permite angajatorilor sa modifice temporar atat locul, cat si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, in cazul unor situatii de forta majora sau ca masura de protectie a salariatului.De asemenea, conform prevederilor Legii 319/2016, angajatorii au obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca si de a respecta principiile generale de prevenire, de evitare si de combatere a riscurilor precum si de adoptare, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva.In acest context, o masura importanta pe care multi dintre angajatori au decis sau intentioneaza sa o aplice o reprezinta efectuarea muncii de la domiciliul salariatului.Care sunt insa modalitatile de punere in aplicare a acestei masuri si care sunt aspectele pe care angajatorii trebuie sa le aiba in vedere?Efectuarea muncii de la domiciliul salariatului ca masura de protectie in cazul salariatilor care desfasoara munca utilizand tehnologia informatieiAvand in vedere gradul ridicat de utilizare a tehnologiilor in derularea relatiilor de munca, angajatorii pot decide, ca masura temporara de prevenire si combatere a raspandirii virusului Covid-19, schimbarea temporara a locului muncii din cel mentionat in contractul individual de munca, in munca la domiciliu.Companiile care au implementat deja o politica de efectuare a muncii la distanta, cunoscuta si sub denumirea de Remote Work Policy, pot detine un avantaj semnificativ in astfel de situatii deoarece acestea le pot utiliza si ca masura de protectie a salariatilor impotriva Covid-19, avand deja un cadru de reglementare implementat pe aceasta zona.Avand in vedere cadrul legislativ enuntat mai sus, inclusiv angajatorii care nu au implementat o politica de Remote Work pot decide, ca masura de protectie, ca salariatii sa efectueze munca de la domiciliu. In acest sens, angajatorii vor trebui sa stabileasca:O astfel de masura are un caracter strict temporar, angajatorii nefiind indreptatiti sa modifice unilateral locul muncii pe o perioada nedeterminata.Pentru categoriile de salariati care nu isi pot desfasura activitatea la domiciliu (de exemplu, in cazul activitatilor de productie, distributie, transport, vanzari, etc.) angajatorii pot lua in considerare introducerea unor masuri adecvate de protectie, precum reducerea programului de lucru sau obligativitatea purtarii unor echipamente de protectie puse la dispozitie de catre angajator, pe cheltuiala acestuia.In acest context, este esentiala comunicarea si colaborarea cu medicul de medicina muncii, cu furnizorii externi de securitate si sanatate in munca sau cu reprezentantii interni ai acestor servicii, in vederea stabilirii masurilor de protectie adecvate.Aspectele de mai sus vor trebui comunicate salariatilor utilizand mijloacele stabilite prin intermediul Regulamentului Intern aplicabil in cadrul societatii (de exemplu, prin email sau reteaua interna de comunicare, prin afisare la sediu si la punctele de lucru ale angajatorului, prin comunicarea cu reprezentantii salariatilor desemnati sau cu cei ai sindicatelor, etc).Cu toate acestea, in lipsa unui cadru anterior de reglementare a muncii la distanta, angajatorii ar putea intampina dificultati in stabilirea masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru monitorizarea activitatilor salariatilor, a efectuarii muncii pe durata programului de lucru precum si in aplicarea de sanctiuni in cazul nerespectarii masurilor de protectie stabilite de angajator.Desi ne confruntam cu o situatie fara precedent pe teritoriul Romaniei, este important ca angajatorii sa fie pregatiti si sa actioneze in mod rapid si coordonat in situatii de criza. Astfel, angajatorii ar putea lua in considerare urmatoarele masuri:Implementarea unui plan de asigurare a continuitatii afacerii in cazul unor amenintari cu impact asupra sanatatii salariatilor;Implementarea unei politici de munca la distanta care sa stabileasca atat regulile generale, cat si reguli specifice pentru situatii exceptionale;Revizuirea Regulamentului Intern si a politicilor de asigurare a securitatii si sanatatii in munca pentru a stabili obligatiile concrete ale partilor in astfel de situatii si sanctiunile aplicabile in caz de nerespectare.***Despre Ce se intampla cu contractul individual de munca daca un salariat se afla in carantina sau autoizolare? mai multe informatii aici https://www.eyromania.ro/studii-and-articole/consideraii-privind-dreptul-muncii-in-contextul-infeciei-cu-covid-19/ ***Radu si Asociatii SPRL este o societate de avocati ce ofera servicii juridice complete, care includ atat servicii de consultanta juridica, cat si asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata, avand o practica importanta de controverse si dispute fiscale.Radu si Asociatii SPRL este membra a societatilor ce fac parte din grupul Ernst & Young Global Ltd si face parte din reteaua globala EY Law, aflata in plina expansiune, in cadrul careia lucreaza peste 2.400 de avocati in mai mult de 80 de tari.Experienta noastra a fost recunoscuta de piata si de publicatii internationale. 