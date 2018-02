Olguta Vasilescu i-a anuntat pe angajatori pana cand mai pot apela la varianta bonusurilor, in locul maririi de salariu

"Pana pe data de 31 martie, companiile din mediul privat pot sa acorde bonificatii. Pana in data de 31 martie, ei (angajatorii din privat, n.r.) vor trebui sa vina cu actele aditionale, cu contractele de munca, sa le introduca in Revisal si atunci, obligatoriu, vor trebui sa transforme cheltuiala totala a angajatorului de anul trecut in noul brut. Stim ca se prefera bonusurile si ca, din punct de vedere fiscal, este mai bine pentru ei, dar pot sa faca acest lucru pana la 31 martie. Oricum, vor trebui sa respecte prevederile noului Cod Fiscal", a spus Vasilescu.Potrivit ministrului Muncii, angajatorii din mediul privat au recunoscut ca nu au fost probleme cu transferul contributiilor, in sensul ca fie nu au scazut salariile nete, fie au ramas ca in 2017."Ordonanta (care prevede transferul contributiilor, n.r.) inca se discuta la comisiile de specialitate si nu pot sa vin eu, ca ministru, si sa le spun "Dati-i drumul, fara sa discutati!".Cine se asteapta ca aceasta Ordonanta sa pice in Parlament se insala amarnic.Nu poate sa pice, nu se mai pune problema sa ne intoarcem la ce a fost anul trecut. Ma bucur sa constat ca reprezentantii din mediul privat au recunoscut, astazi, ca nu a fost o problema cu transferul contributiilor, in sensul sa scada netul angajatilor asa cum se spunea, sa scada salariile la doua milioane de angajati si tot felul de aberatii de felul acesta.Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat sa constat ca ne dau dreptate, in sensul ca nu au scazut neturile la angajatii, ca au ramas ca si anul trecut sau au fost cresteri oarecare.Functioneaza foarte bine protocolul pe care noi il avem cu CNSLR Fratia la nivel judetean.In fiecare judet sunt doi reprezentanti ai Guvernului si doi ai CNSLR Fratia care monitorizeaza toate cazurile, nu numai acolo unde sunt reprezentanti ca si sindicat", a mentionat Lia Olguta Vasilescu.Aceasta a precizat, totodata, ca reprezentantii CNSLR Fratia i-au cerut "cateva corectii legislative si, in special, este vorba despre Legea 62 pe care toate sindicatele o asteapta cu mare nerabdare".Pe de alta parte, ministrul Muncii a dat asigurari ca, de la 1 martie 2018, salariile profesorilor vor creste cu 20%, iar cele ale medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022.CNSLR - Fratia a organizat, luni, sedinta Consiliului organizatiei, in cadrul careia a fost analizat stadiul derularii activitatii Comitetelor de Monitorizare, constituite la nivel local, privind implementarea unitara a noilor prevederi legale in domeniul fiscal si al dialogului social, stabilite conform Protocolului incheiat de Confederatie, cu Guvernul Romaniei.Membrii organizatiei sindicale s-au declarat nemultumiti de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 79/2017, referitoare la trecerea contributiilor de la angajat la angajator.