Oradea se pregateste sa devina capitala europeana a HR-ului. Specialisti: Angajatorii se concentreaza pe manageri

Pozitiile pentru care angajatorii romani si-au dorit cel mai mult sa faca evaluari au fost cele de Sales Manager, Program Manager, Team Leader si Project Manager.In perioada 22-23 noiembrie 2018, se va desfasura, la Oradea, Conferinta Internationala Thomas - Innovation in People Management, eveniment aniversar gazduit de Hotel Ramada Oradea si prilejuit de implinirea a 20 de ani de Thomas International in Romania.Experti internationali si lideri ai mediului de afaceri romanesc vor impartasi cu cei 200 de participanti din tara si din strainatate informatii privind cele mai recente tendinte si solutii care asigura succesul in managementul fortei de munca.Printre subiectele dezbatute se vor afla integrarea Big Data in HR, era digitala in management, managementul frustrarii si al lucrului sub presiune, cum aduci inovatia in companie prin implicarea oamenilor s.a."Am decis sa dedicam aniversarii a 20 de ani de prezenta a Thomas International in Romania prima Conferinta Internationala Thomas - Inovare in Conducerea Oamenilor, pentru a le multumi partenerilor nostri dar si pentru a marca o etapa de maturizare a managementului resurselor umane in Romania, generata inclusiv de efortul comun al liderilor care vor fi prezenti la Oradea.Avem clienti care insotesc orice proces important din compania lor de evaluarile Thomas: recrutarea pentru o pozitie importanta, retentia talentelor, managementul unei situatii de criza sau de schimbare. Aleg sa ia decizii bazate pe profile comportamentale pentru ca le ofera o perspectiva obiectiva a contextului dat.Fiecare om performeaza diferit in functie de situatie si de trasaturile lui unice de personalitate si credem ca am ajuns in Romania la rafinamentul necesar pentru a ne asuma acest lucru, ca lideri, si a intelege necesitatea de a avea utiliza instrumentele care sa ne ofere explicatii si solutii obiective", spune Sorina Bradea, Managing Partner, Thomas RomaniaParticipantii asteptati la Conferinta Internationala Thomas, antreprenori, manageri de top, specialisti HR, consultanti si traineri, provin din mari companii nationale si internationale, din domeniul IT, productie si servicii.Printre speakerii pregatiti sa aduca la Oradea concepte de ultima ora vehiculate in plan european cu privire la domeniul HR se numara Per Falck, Founder & CEO, Thomas International Sweden, Eduard Lopez, General Manager, Teknia Oradea, Adrian Cioroianu, antreprenor si fondator AC Knowledge, Sorina Bradea, Managing Partner, Thomas Romania, Gabriela Zancu, HR Manager and Learning&Development Manager Autoliv, Cristian Giuglea Director Talent Management Veoneer.In cadrul evenimentului vor fi prezentate si rezultatele unui studiu dedicat caracteristicilor femeilor de afaceri care detin pozitii de lideri, realizat la nivelul a sase tari din Europa.Conformitatea este factorul comportamental cel mai frecvent intalnit in randul angajatilor romani, la nivelul anului 2017, potrivit evaluarilor efectuate prin intermediul instrumentelor Thomas.Procentual, frecventa factorilor de comportament regasita in profilele realizate de consultantii din Romania ai companiei este urmatoarea:36.9% - Conformitate26.7% - Influenta19.8 % - Dominanta17.4 % - StabilitateCaracteristicile considerate de angajati ca fiind un punct tare in activitatea profesionala sunt:72.5% - Conformitate55.1% - Stabilitate50.5 % - Influenta48.6% - Dominanta