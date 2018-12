Peste 60% dintre angajatori spun ca vor acorda prime de sarbatori, in 2018

Datele centralizate, in luna noiembrie, de firma de consultanta Frames si TrainYourBrain, releva faptul ca 70% dintre reprezentantii companiilor sustin ca sarbatorile de sfarsit de an (Mos Nicolae, Craciun si Revelion) sunt asociate cu o serie de momente speciale dedicate angajatilor. Astfel, la intrebarea: "Aveti in plan organizarea unor evenimente speciale, in cadrul companiei, de sfarsit de an?', peste 65% dintre respondenti au raspuns afirmativ, iar 11% au indicat raspunsul "posibil".Cei mai multi dintre cei intervievati (65%) au indicat petrecerea de Craciun drept principalul eveniment din viata companiei in aceasta perioada, urmat de petrecerea pentru copii (16%), team building-ul (12%) si iesirea cu colegii in oras (7%).Potrivit sursei citate, intrebati daca vor acorda prime de sarbatori angajatilor, 60% dintre sefii de companii au raspuns afirmativ, 23% au indicat raspunsul "posibil'', in timp ce 17% au raspuns negativ sau au refuzat sa se pronunte.Din cadrul celor care au declarat ca vor acorda prime de sarbatori, marea majoritate lucreaza in sectorul de stat, in retail, in domeniul bancar, asigurari, software, HR, telecom, pharma, servicii financiare si industria auto. De asemenea, dintre cei care au indicat raspunsul "posibil'', cei mai multi activeaza in: constructii, servicii catre populatie si activitati de suport.Cea de-a patra editie a Barometrului Frames&TrainYourBrain a fost realizata in perioada 15 - 30 noiembrie, pe un esantion de 500 de respondenti din tot spectrul economic (oameni de afaceri, manageri din companii, responsabili HR etc) . Metoda folosita a fost interogarea online & telefonica, iar marja de eroare este de +/- 3%.