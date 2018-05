Producatorii agricoli avertizeaza: Romania ramane fara forta de munca, din cauza ajutoarelor sociale

"E o problema nationala si nu ne plangem doar noi, cei din agricultura, ci din toate sectoarele de activitate, de lipsa fortei de munca. Eu cand ii aud pe unii ca spun ca salariile sunt mici, pai nu ai cui sa le dai. Suntem nevoiti sa facem eforturi foarte mari, sa inlocuim forta de munca cu utilaje care costa sume fabuloase si nu reusim de multe ori sa le amortizam, pentru ca avem o piata destul de precara pe ceea ce inseamna piata produselor agricole si astfel in loc sa ne dezvoltam, batem pasul pe loc. Noi vrem sa facem, sa producem plus valoare, ne gandim la bugetul Romaniei. Vrem progresul Romaniei, dar nu avem cu ce, pentru ca sunt niste legi, ar trebui sa va aplecati asupra lor", a precizat Laurentiu Baciu, la Conferinta Nationala a Agricultorilor, adresandu-se premierului Romaniei.Seful LAPAR s-a aratat dezamagit de faptul ca in ultimii ani in Romania se dau foarte multe ajutoare sociale, nemeritat, iar sectorul sufera de lipsa fortei de munca."Va spun cu amaraciune ca in cei 28 de ani s-a dezvoltat intr-un ritm extraordinar de rapid o noua specializare la tara: ajutoarele sociale. Acolo unde unii s-au nascut numai sa primeasca. Nu este o acuzatie. Legea este binevenita, sa-i dai unui om ajutor cand vezi ca nu are posibilitati de trai, dar tot in legea aia spune ca, daca nu are unde sa isi castige existenta. Ori la noi in sectorul agricol este valabil pentru jumatate de tara, nu gasesti un om indiferent cat ii dai. Nici nu vorbim de salarizare este exclus, ca nu ai cui. Prefera sa stea pe ajutorul social, sa traiasca din acele alocatii. Si numarul lor se inmulteste, pentru ca nici copiii lor, neavand educatie pe care ar trebui sa le-o dea... Cine? Ala care sta in fata carciumii toata ziua? Pai vine si el langa taica-su si maica-sa cand face majoratul si tot la ajutoare intra", a precizat Baciu.LAPAR, federatie cu reprezentativitate la nivel national a producatorilor agricoli din tara, organizeaza miercuri Conferinta Nationala a Agricultorilor, cu tema 'Agricultura-Prioritate Nationala' eveniment anual, devenit un etalon pentru agricultura si stabilirea politicilor care vizeaza acest sector.