Robotii, o solutie la problema scaderii fortei de munca ieftine in Europa de Est

O transformare similara are loc in liniile de productie din statele membre UE din Europa de Est, pe masura ce cresterea notei de plata cu salariile submineaza reputatia regiunii drept baza de productie cu mana de lucru ieftina. Uzinele din Ungaria, Cehia si Polonia ajung in situatia in care nu mai au alta alegere decat sa investeasca in automatizarea proceselor de productia daca vor sa ramana competitive.Sectorul manufacturier din regiune a inflorit odata cu extinderea spre Est a Uniunii Europene incepand din 2004 iar companii precum constructorii auto Audi si Daimler au inaugurat linii de productie si lanturi de furnizori locali. Insa in ultimii ani cresterea economica solida a provocat un deficit de mana de lucru si salarii mai mari."Vedem cum muncitorii umani sunt inlocuiti cu masini si inteligenta artificiala. Nu doar in sectorul auto dar si in industria otelului si utilajelor", a apreciat liderul sindical ungar Zoltan Laszlo.Cifrele privind locurile de munca sunt reprezinta unul din semnalele care arata ca industria din regiunea Europei de Est se afla intr-un punct de cotitura. Desi economia ungara a crescut cu aproape 5% anul trecut iar investitiile in sectorul manufacturier au inregistrat cel mai puternic avans din ultimii trei ani, acelasi sector a eliminat aproape 23.000 de locuri de munca."In prezent nu mai exista operatori umani in aceasta hala", subliniaza Peter Simon, director general la Simon Plastics, pe masura ce supravegheaza o linie de utilaje care produc componente din plastic pentru industria auto, o linie de produse importanta pentru compania infiintata de tatal sau in urma cu 35 de ani. "Salariile sunt in crestere, pretul robotilor este in scadere, si acesta este modalitatea prin care putem sa obtinem randamente", a adaugat Peter Simon. Acesta a dezvaluit ca, in dorinta de a creste productia, dar limitata de cresterea salariilor si scaderea preturilor, toate investitiile recente ale companiei, in valoare de un miliard de forinti (3,32 milioane dolari), au fost facute in automatizare.Deocamdata aceasta companie nu a renuntat la nici unul dintre cei aproape 400 de angajati ai sai, gasind alte posturi pentru cei inlocuiti de roboti, dar intentioneaza sa automatizeze si restul muncii manuale dupa ce salariul unui muncitor a crescut cu 50% in ultimii trei ani.Desi, pana acum, procesul de automatizare a fost unul gradual, Josef Stredula presedintele celei mai mari confederatii sindicale din Cehia, sustine ca pe baza unor diferite estimari pana la 10% din numarul total de locuri de munca ar putea disparea."Ne asteapta mari schimbari", a spus Stredula, adaugand ca desi automatizarea ar putea elimina povara unor munci manuale repetitive, este important ca procesul de tranzitie sa fie facilitat, de exemplu, prin pastrarea muncitorilor afectati. "Trebuie sa facem tot ce putem pentru ca viitorul sa nu fie unul sumbru ci relativ usor pentru toti", a spus Stredula.Compania de recrutare de personal Hays estimeaza ca in Cehia, Polonia si Ungaria salariul mediu a inregistrat o crestere anuala de aproximativ 10%, peste cea inregistrata in multe state occidentale, adaugand ca 5% din locurile de munca din Ungaria, adica 200.000 de pozitii, ar putea fi complet automatizate in urmatorul deceniu. De asemenea, firma de consultanta Deloitte estimeaza ca in Cehia aproximativ jumatate din locurile de munca actuale in sectorul manufacturier ar putea fi inlocuite de masini."Este doar o chestiune de timp cand vine vorba de momentul in care va fi mai economic pentru majoritatea companiilor sa inceapa cu automatizarea la o scara mult mai mare", sustine David Marek, economist sef la Deloitte in Praga.Nu doar in sectorul manufacturier oamenii sunt inlocuiti de masini. De exemplu, divizia din Ungaria a grupului german de asigurari Allianz a inceput sa automatizeze procesarea datelor pentru a contracara cresterea costurilor cu majorarea salariilor.Federatia Internationala de Robotica (IFR) se asteapta ca vanzarile de roboti in principalele economii din Europa de Est sa creasca pana in 2022. Desi recunoaste ca unele locuri de munca vor disparea, IFR nu se asteapta la un efect net important asupra gradului de ocupare. "Intrebarea nu este daca sa investesc in munca manuala sau automatizare. Nu poti sa ai o viziune de tip alb si negru", subliniaza secretarul general al IFR, Susanne Bieller, explicand ca automatizarea ar putea ajuta companiile sa isi mentina un avantaj competitiv comparativ cu hub-urile ieftine de productie din alte parti ale lumii.