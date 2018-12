Romania este lider in UE la cresterea costurilor cu forta de munca

Costul orar al fortei de munca a crescut in perioada iulie - septembrie 2018 cu 2,7% in Uniunea Europeana si cu 2,5% in zona euro, comparativ cu perioada similara din 2017. In trimestrul doi din 2018 s-a inregistrat un avans de 2,7% in UE si de 2,3% in zona euro.In trimestrul trei din 2018, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat in Romania (13,9%), Letonia (13,2%) si Lituania (10,7%), iar cel mai redus ritm de crestere a fost Belgia (1,2%), Portugalia (1,5%), Malta si Finlanda (ambele cu 1,6%).Este al zecelea trimestru consecutiv in care Romania inregistreaza cea mai mare crestere anuala a costurilor cu mana de lucru din UE, chiar daca este vorba de un ritm de crestere mai mic decat avansul anual de 15,5% inregistrat in trimestrul al doilea.In trimestrul trei din 2018, avansul costurilor cu forta de munca in Romania se datoreaza in principal cresterii cu 22,9% a costului orar al fortei de munca in domeniul non-business. Pe sectoare ale economiei, in Romania costul orar cu forta de munca a crescut cu 14,6% in constructii si cu 10,1% in industrie si in servicii.