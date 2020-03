Fabrica din Sibiu care facea haine pentru magazinele Steilmann se inchide

"Noi am primit o notificare de la o fabrica care are care obiect de activitate fabricarea articolelor de imbracaminte. Deci, prima notificare a fost facuta catre noi in 27 ianuarie, in care spunea ca spunea ca urmeaza sa fie concediate un numar de 122 de persoane, incepand cu data de 13 martie. S-au acordat servicii de preconcediere in luna februarie", a precizat Dana Radu.Potrivit acesteia, in fabrica de la Sibiu au lucrat, in total, 138 de angajati, dar 16 lucratori deja si-au gasit alte locuri de munca. Restul, de 122 de angajati care urmeaza sa isi piarda joburile, vor fi consiliati de cei de la AJOFM si ajutati sa isi gaseasca locuri de munca sau sa urmeze cursuri.Sib Dress SA este fosta fabrica Steaua Rosie de dinainte de 1990, din municipiul Sibiu, o fabrica cu vechime in fabricarea hainelor.Directorul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) din Sibiu, Eugen Iordanescu, crede ca inchiderea acestei fabrici nu este un fenomen izolat, fiind o problema mai mare a producatorilor de haine din Romania, care s-au bazat doar pe costuri mici de productie, ceea ce nu mai este cazul in prezent."Este una din cele mai sensibile forme de activitate, pentru ca, daca o parte s-au bazat pe lohn si pe productie de piata externa, toate acestea fug spre Est, de ani si ani de zile. Nu am semnale de concedieri, avem de ani de zile semnale foarte importante ca o buna parte din productie care e bazata pe lohnul pentru pietele occidentale, se tot duce spre Est, pentru ca nivelul de trai din Romania creste, conditiile sunt tot mai apropiate de cele din Europa, ca atare, asa cum au venit din Germania sau din Franta la noi, pentru aceste conditii mai bune de productie, pleaca spre pietele emergente. Raman in picioare cei care produc pentru piata interna, pentru vanzare directa, dar nu sunt foarte multi", a precizat, pentru AGERPRES, Eugen Iordanescu.Directorul CCIA din Sibiu crede ca, in Romania, producatorii din acest domeniu vor migra catre alte tari din Est, unde salariile sunt mai mici, deci manopera implica costuri mai reduse."Este o industrie care depinde foarte mult de manopera, drept urmare, ca sa faca fata de concurenta globala, producatorii fug spre zone de manopera mai mica. Asa au venit in Romania, asa au venit la noi, pentru ca aveam zona de manopera mai mica. Este ceva neplacut, mai ales daca esti in intreprinderea respectiva sau esti proprietar, dar, in acelasi timp, este ceva natural si in piata asta, toata lumea stia ca asta se va intampla mai devreme sau mai tarziu", a mai spus Eugen Iordanescu.