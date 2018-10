Studiu alarmant pentru companii: 8 din 10 angajati ar pleca pentru o oferta mai buna

Principalul motiv care afecteaza loialitatea salariatilor romani fata de angajator este, sustin 44,8% dintre participantii la studiul UP! Your Service.Bineinteles, un rol important il are si, impreuna cu b(32,3% dintre respondenti), precum si(28%),(24,8%) ori(24%).Loialitatea fata de locul de munca mai este influentata negativ si de lipsa oportunitatii de a avansa in cariera (20,6%), procesele de lucru greoaie (17,8%), relatia cu seful (16,8%), lipsa oportunitatii de dezvoltare pe plan profesional (16,5%), pedepsele sau penalizarile (14,2%) sau relatia cu colegii (12%)."Desi salariul este cel mai important factor in alegerea locului de munca, acesta nu mai reprezinta principalul motiv pentru care un angajat paraseste angajatorul actual. De fapt, lipsa aprecierii este astazi cel mai important motiv pentru care angajatii iau in calcul schimbarea locului de munca. Aprecierea pe care o asteapta nu vine doar de la manager sau nu inseamna doar beneficii si compensatii, ci trebuie sa raspunda si la intrebarea 'Cat de valoros sunt eu aici?' pe care si-o poate pune un angajat.Daca nu se simte valorizat, acesta va fi tentat sa caute un nou loc de munca, iar factorii decisivi in alegerea sa vor fi salariul oferit si reputatia brand-ului", spune Elena Calin, CEO UP! Your Service Romania.4 din 10 salariati din privat considera ca managerii nu le incurajeaza si sprijina dezvoltarea, iar mai bine de jumatate spun ca nu primesc feedback valoros de la manager care sa ii ajute sa se dezvolte sau considera ca organizatia nu investeste in ei, oferindu-le posibilitatea de a invata lucruri noi si de a-si extinde aria de cunostinte si abilitati.Totodata, aproape 60% considera ca organizatia pentru care lucreaza nu le da sansa sa isi construiasca un plan de cariera sau sa promoveze si nici nu ofera cursuri de formare care sa ii ajute sa isi construiasca abilitati de care au nevoie pentru a-si dezvolta activitatea, mai arata studiul UP! Your Service.Cand vine vorba despre ce face angajatorul actual pentru a-si loializa angajatii, o treime dintre respondenti nu considera ca organizatia in care lucreaza desfasoara initiative de loializare.Ceilalti spun ca printre metodele de loializare intalnite in compania lor se numara incurajarea lucrului in echipa (33,1%), mediul de lucru placut si relaxat (24,5%), exprimarea libera a ideilor si feedback-ul constant (23,9%), pachetul complex de beneficii extra salariale (16,5%), echilibrul intre viata profesionala si cea personala (16,5%).Mai putini sunt cei care se bucura de faptul ca organizatia ofera sanse egale de dezvoltare si avansare in cariera pentru toti angajatii sai (14%), organizeaza evenimente dedicate familiilor angajatilor sai (9,2%), le arata constant angajatilor cat de importanti sunt pentru companie (8,5%).Studiul UP! Your Service Romania a fost desfasurat in perioada 1 - 30 septembrie 2018, pe un esantion format din 2.042 de respondenti salariati din mediul privat din toata tara.