Skanska atrage fluxuri de capital strain in Europa Centrala si de Est

Situatia economica favorabila si o performanta foarte buna a oraselor din CEE s-a tradus intr-o crestere a cererii de investitii noi, inclusiv pe piata de birouri. Stocurile de birouri, care au crescut in ultimii ani, totalizeaza in prezent 21,8 milioane mp pe teritoriul CEE.Constructiile planificate pentru a fi livrate pana in 2021 vor majora cifrele cu 20%, atingandu-se un total de 26,5 milioane mp. Investitiile pe pietele imobiliare din CEE au atins anul trecut circa 13,2 miliarde, cu peste 5 miliarde de Euro tranzactionate exclusiv pe piata de birouri.In Bucuresti, singurul oras din Romania in care Skanska isi desfasoara activitatea la acest moment, stocul de spatii de birouri a ajuns deja la 2,5 milioane mp. Raportul de activitate denota rezultate spectaculoase pentru capitala, care are cea mai mare crestere a PIB-ului din ultimii 10 ani (96%) si ocupa locul 6 in topul oraselor cu cea mai rapida evolutie din Uniunea Europeana.Pe langa cresterea PIB-ului si ritmul sustinut al dezvoltarii economice totale, Bucurestiul atinge un al treilea record, fiind cel mai dinamic dintre orasele CEE in ceea ce priveste cresterea veniturilor.Considerat una dintre cele mai bune locatii pentru investitii in sectorul IT, orasul a devenit un hub unde se genereaza si de unde se disemineaza mai departe inovatia, transformandu-se intr-un oras profitabil atat pentru investitori locali si externi cat si pentru locuitorii sai."De cand ne-am inceput activitatea in Romania, am fost martorii modernizarii accelerate a capitalei, evolutie la care ne place sa credem ca si Skanska a contribuit. Bucurestiul atrage din ce in ce mai multe investitii in zona IT, transformandu-se intr-un Innovation HUB pentru centrele de Outsourcing. Rezultatele raportului de investitii pentru Europa Centrala si de Est evidentiaza rata accelerata de crestere a PIB-ului, viteza generala de dezvoltare si interesul tot mai ridicat pe care orasele mari il prezinta pentru investitorii straini. Toate acestea reprezinta fundamente solide pentru o piata care se maturizeaza", a declarat Aurelia Luca, Managing Director, Skanska Romania.Una dintre cele mai importante tendinte pe care raportul le reflecta la nivel de CEE este faptul ca dezvoltarea puternica a pietei de birouri a atras un flux de capital asiatic fara precedent.In 2013, regiunea CEE incasa mai putin de 3% din totalul capitalului cheltuit de investitorii asiatici in afara continentului natal. Anul acesta, cifra a ajuns la 9,5% pentru regiunea CEE, in timp ce investitiile directionate catre Europa au crescut la 14,5%.Valoarea totala a capitalului asiatic investit direct in CEE, din 2013 si pana in prezent, este de 7,7 miliarde de Euro, comparativ cu fluxul de capital german de 8,6 miliarde de Euro."Fiind cel mai mare dezvoltator de birouri din regiunea CEE, am observat cu mare interes cresterea fluxului de investitori straini, in special de origine asiatica, care cauta oportunitati pe pietele de birouri din CEE", a declarat Adrian Karczewicz, Head of Divestments al diviziei Skanska Commercial Development din CEE, care a mai adaugat: "In 2018 am facut prima tranzactie cu un investitor filipinez, in timp ce anul acesta am avut o prima tranzactie directa cu fonduri coreene la Budapesta.Totodata, coreenii investesc adesea pe pietele europene si prin intermediul companiilor de administrare a activelor, precum CBRE GI, asa cum a fost cazul in tranzactia noastra de la Praga. Europenii, indeosebi germanii, obisnuiau sa fie cel mai mare si de baza grup de investitori care cautau oportunitati de clasa A in CEE. Odata cu noii investitori, in special cei din Coreea de Sud, care devin tot mai activi pe pietele din CEE, aceasta situatie se schimba. Investitorii asiatici stiu deja ca in CEE pot gasi cladiri de birouri de top, future-proof, care genereaza profit si creeaza valoare adaugata."Aceasta tendinta este dovedita si de datele inregistrate pentru 2019. Conform raportului de investitii CEE, sud-coreenii sunt in prezent cei mai activi investitori straini din CEE si joaca un rol din ce in ce mai important pe piata imobiliara comerciala. Concluziile raportului confirma faptul ca in primul semestru al anului 2019, a fost plasat peste 1 miliard de Euro in regiunea CEE doar din Coreea de Sud, depasind investitiile germane.Pe langa o imagine de ansamblu privind piata de capital si investitiile in CEE, raportul descrie pe larg dezvoltarea oraselor din CEE, care au trecut prin transformari economice si sociale profunde. Mai multe informatii despre acestea, precum si despre oportunitatile de investitii, pot fi gasite in Raportul de investitii CEE 2019: Thriving Metropolitan Cities. Versiunea completa este disponibila la: www.skanska.pl/CEEinvestmentreport2019