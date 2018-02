Raport IMM: Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor. Toate salariile au fost afectate

"Aceasta pseudo-revolutie fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori. Toate salariile au fost afectate prin aceste miscari fiscale pentru ca, prin cresterea salariului minim si prin obligativitatea de a renegocia contractele colective de munca, practic, aproape toate salariile au fost crescute. Prin trecerea contributiilor mai putin, pentru ca aceasta a fost o masura neutra, dar prin plata contributiilor la nivelul salariului minim aceasta a insemnat o crestere a costurilor pentru intreprinzatori", a spus Florin Jianu.Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a realizat in perioada 7 - 16 februarie 2018 un sondaj sub forma unui chestionar aplicat pe site-ul www.cnipmmr.ro, pe portalul www.immromania.ro si la nivelul membrilor CNIPMMR privind efecte cresterii salariului minim la 1.900 de lei, trecerii contributiilor la salariat si cresterii contributiilor pentru salariatii cu timp partial. Respondentii, in numar de 1.752, au fost in proportie de 71,4% microintreprinderi, 13,4% intreprinderi mici, 11,9% intreprinderi mijlocii si 3,3% ONG-uri si alte forme juridice.Potrivit sondajului, punerea in aplicare a cresterii incepand cu 1 ianuarie 2018 a salariului minim pe economie de la 1.450 de lei la 1.900 de lei (crestere de 31,03%) a creat dificultati pentru 79,4% dintre repondenti.De asemenea, 81,4% dintre respondenti au afirmat ca majorarea salariului minim pe economie a avut efecte de crestere a cheltuielilor de personal si pentru alte categorii de salariati din intreprinderea lor decat cei angajati la salariul minim.Intrebati daca majorarea salariului minim pe economie incepand cu 1 ianuarie 2018 va avea ca efect disponibilizarea unor salariati, 49,9% dintre participantii la sondaj au raspuns pozitiv.In ceea ce priveste dificultatile intampinate de respondenti in stabilirea/negocierea/aplicarea trecerii contributiilor la salariat, 58,6% au raspuns ca au intampinat dificultati in procesul de trecere a contributiilor.In plus, 68,7% dintre respondenti au mentionat ca, de la 1 ianuarie 2018, s-au confruntat cu situatia de a avea salariati cu timp partial de munca (cu 1-2 ore/zi) cu salarii mai mici decat cuantumul contributiilor sociale aferente intregului salariu de baza minim brut pe tara (665 lei).Florin Jianu a spus ca intr-un top al efectelor negative cauzate de modificarea cadrului legislativ pe primele doua locuri se afla cresterea fiscalitatii si cresterea birocratiei."Nu competitivitatea este problema sau dificultatea principala a intreprinzatorilor. Este pe ultimul loc. De departe, cea mai nepopulara masura este aceasta masura a cresterii contributiilor pentru salariile part-time", a afirmat Florin Jianu.