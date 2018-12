Studiu BestJobs: Doar 3 din 10 angajatori acorda prime de sarbatori angajatilor in acest an

In acest an, aproape 32% dintre companii au in plan sa acorde prime in bani angajatilor, 20% vor acorda tichete cadou, iar aproximativ 15,5% isi vor recompensa angajatii cu produse specifice de sarbatori, conform unui sondaj realizat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare din Romania, in randul a 366 de companii mici, medii si mari din Romania.Totodata, trei din cinci angajatori organizeaza in aceasta perioada petrecerea de Craciun a companiei, oferind echipei un moment de distractie si relaxare, pe langa alte activitati tematice precum impodobirea bradului la birou impreuna cu echipa (35%) sau diverse ateliere tematice de creare de ornamente si decoratiuni de Craciun sau ornare de biscuiti si prajituri specifice perioadei (19,5%).Tot drept recompensa, aproape 10% angajatori acorda angajatilor cadouri pentru copii si tot atatia si-au propus sa ofere zile libere suplimentare in perioada dintre sarbatori, mai arata sondajul BestJobs. Iar o treime dintre angajatori incurajeaza angajatii sa fie Secret Santa pentru unul dintre colegi, activitate desfasurata cu precadere in companiile mai mici sau, in cazul multinationalelor, la nivel de departament.De partea cealalta, cei mai multi angajati (58%) prefera beneficiile in bani, sub forma unei prime sau a unui bonus, in timp ce 24% spun ca si-ar dori mai multe zile libere in perioada sarbatorilor pentru a le petrece cu familia si prietenii.Chiar daca petrecerile de Craciun raman o traditie constanta in randul companiilor, angajatii nu mai sunt interesati de acest tip de beneficiu; doar pentru 4% dintre respondenti petrecerea de Craciun se regaseste printre preferintelor lor.Angajatii din 36,6% dintre companiile participante la sondajul BestJobs vor primi beneficii de sarbatori de pana la 500 de lei anul acesta, valoare aferenta tuturor recompenselor acordate de angajatori.In alte 7,7% dintre companii, beneficiile vor fi cuprinse intre 500 si 1.000 de lei, in timp ce doar 11,3% dintre angajatori sunt mai generosi, avand in plan prime si beneficii de sarbatori de peste 1.000 de lei. La polul opus, 14,1% dintre companii vor acorda recompense de maximum 100 de lei.Vestea buna este ca in cazul a 23,2% dintre companii, aceste beneficii de sarbatori sunt acordate tuturor angajatilor indiferent de performanta financiara a companiei in anul in curs, in timp ce 21,1% dintre angajatori stabilesc valoarea in functie de evolutia companiei si de profiturile obtinute.Totusi, jumatate dintre angajatori sustin ca beneficiile pe care le-au planificat pentru acest an vor avea o valoare similara cu cele de anul trecut si numai 14% dintre companii au redus bugetul pentru prime de Craciun in 2018.