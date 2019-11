Deficitul de angajati din Romania genereaza compromisuri enorme privind calitatea muncii - studiu

Daca ar trebui sa aleaga cati angajati din companie sa pastreze pe criteriul eficientei si al rezultatelor muncii depuse, doar unul din zece angajatori ar pastra intreaga echipa in formula existenta, arata datele celui mai recent sondaj efectuat de BestJobs.Doi din zece (21%) angajatori ar retine cel mult jumatate dintre angajati, unul din patru (25,7%) ar pastra intre 50% si 75% dintre angajati, iar patru din zece (42%) spun ca doar trei sferturi dintre angajatii lor actuali sunt cu adevarat eficienti si au rezultate satisfacatoare.De asemenea, unul din patru angajatori considera ca in companie sunt cu adevarat implicati in realizarea sarcinilor de serviciu aproximativ trei sferturi dintre angajati.Cea mai mare parte dintre respondenti (37%) cred ca procentul angajatilor implicati variaza intre 50% si 75% din total. Doi din zece angajatori considera ca nivelul e si mai scazut - intre un sfert si cel mult jumatate dintre angajatii actuali ai firmei, in timp ce 16% apreciaza ca cel mult un sfert dintre angajati sunt cu adevarat implicati.Explicatiile pe care le gasesc angajatorii pentru acest lucru sunt, in ordinea relevantei raspunsurilor, lipsa de loialitate fata de angajator (27,4% dintre respondenti), lipsa unei culturi organizationale care sa motiveze angajatii (19,3%), insatisfactia fata de mediul de lucru sau asteptarile salariale mai mari (12,9%) si chiar adaptabilitatea redusa (11,3%).In acest context, nu e de mirare ca principalele arii in angajatorii si-ar dori sa vada imbunatatiri sunt implicarea membrilor echipei, dar si comunicarea (circa 42% dintre respondenti fiecare), randamentul/productivitatea (33,9%), calitatea muncii (25,8%), motivatia (14,5%), competentele digitale (14,5%), abilitatea de a lucra in echipa (12,9%), abilitatea de leadership (9,7%).Peste jumatate dintre angajatori apreciaza ca angajatii sunt mai putin responsabili si pregatiti fata de acum cinci ani, astfel incat calitatea muncii depuse de acestia a scazut.Trei din zece angajatori considera ca situatia a ramas la fel si doar 13% afirma ca angajatii sunt mai responsabili si mai bine pregatiti ca in urma cu cinci ani.Totodata, majoritatea angajatorilor (64,5%) considera ca cea mai redusa productivitate la job o au angajatii din generatia Z (1996-2012), acestia fiind urmati de cei din generatia X (1965-1980), conform raspunsurilor oferite de doi din zece respondenti.Angajatii din generatia Millennials (1981-1995) stau cel mai bine la acest capitol, doar 16% dintre angajatori considerand ca productivitatea acestora este sub asteptari.Tot angajatii din generatia Z (1996-2012) primesc cel mai slab punctaj si la capitolul comunicare - deschidere in a comunica, claritate, concizie si acuratete - de la cei mai multi (45%) dintre angajatori.Circa 42% dintre angajatori afirma ca cel mai rau la acest capitol stau angajatii din generatia X (1965-1980), in timp ce 12,9% dintre respondenti ii depuncteaza cel mai mult pe angajatii din generatia Millennials (1981-1995).Cand vine vorba despre rezistenta la presiune si stres, cel mai rau din acest punct de vedere stau angajatii din generatia Z (1996-2012), spun 67,8% dintre respondenti. Ei sunt urmati de cei din generatia Millennials (1981-1995) - dupa cum au apreciat 17,7% dintre respondenti, apoi de cei din generatia X (1965-1980) - 14,5% dintre respondenti.Peste 51% dintre angajatori ofera feedback angajatilor de care sunt nemultumiti doar uneori, atunci cand greselile sunt foarte mari, iar 8% admit ca nu fac acest lucru niciodata.La polul opus, patru din zece respondenti afirma ca angajatilor le este atrasa atentia de fiecare data cand gresesc, astfel incat situatiile sa nu se mai repete, iar angajatii sa aiba oportunitatea sa evolueze.Cand sunt nemultumiti de calitatea muncii angajatilor, pe langa feedback, angajatorii mai ofera training pentru imbunatatirea abilitatilor profesionale (46% dintre respondenti), ori ii muta pe cei mai putin performanti pe alte pozitii in cadrul companiei (16%).Totodata, 14,5% aleg sa dea sanctiuni, circa 13% spun ca le reduc volumul de munca sau din responsabilitati, iar 9,7% decid sa ii dea afara pe cei de care sunt nemultumiti.Studiul a fost efectuat in perioada 1 octombrie - 15 noiembrie, pe un esantion de 250 de companii mici, medii si mari din Romania.