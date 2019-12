Topul angajatorilor 2019: Marile corporatii si IT-ul si-au pierdut locul fruntas

Astfel, pe primele trei pozitii in topul angajatorilor din Romania in 2019 se afla KRUK Romania, Nobel si 2Checkout. Cu exceptia Nobel, prima companie clasata (KRUK Romania) si 2Checkout sunt companii care apar pentru prima data pe raza companiilor romanesti apreciate public de catre angajati.Microsoft Romania, care anul trecut conducea clasamentul angajatorilor de top, a coborat anul acesta, in mod surprinzator, pana pe locul cinci.O alta surpriza este Decathlon Romania care anul acesta s-a clasat pe locul patru in topul angajatorilor, dupa ce in 2018 nu s-a regasit nici in topul general, nici in topul pe categorii.In primele 10 pozitii ale topului angajatorilor in 2019 se mai numara, in ordine crescatoare, Jysk Romania, METRO SYSTEMS Romania, Cegeka Romania, NTT Data Romania, Oracle Romania."Noi nu suntem surprinsi sa vedem companii mai putin cunoscute in topul angajatorilor din Romania in 2019 pentru ca am simtit dinamismul si schimbarile de pe piata muncii inca de anul trecut. Faptul ca vedem in topul angajatorilor, pe primele trei pozitii, companii precum KRUK, Nobel si 2Checkout arata, o data in plus, faptul ca employer branding-ul se construieste cel mai mult prin angajatii unei companii. Topul angajatorilor realizat de Undelucram.ro este o reflexie a imaginii pe care angajatii fiecarei companii o au despre propriul angajator pentru ca se bazeaza doar pe evaluarile lor, fara vreo legatura cu imaginea publica a companiei sau actiunile de PR.Prin urmare, topul angajatorilor din Romania de anul acesta arata ca daca esti o companie preocupata de nevoile angajatilor tai si investesti in dezvoltarea unui mediu de lucru sanatos, rezultatele se vad. Employer branding-ul nu este ceva ce fortezi sau pregatesti strategic, ci este ceva ce incurajezi si permiti sa se intample.", declara Costin Tudor, fondatorul platformei Undelucram.ro.Topul angajatorilor ia in calcul doar recenziile de pe platforma Undelucram.ro, cea mai mare platforma independenta, dedicata angajatilor si angajatorilor din Romania.1. KRUK Romania2. Nobel3. 2Checkout4. Decathlon Romania5. Microsoft Romania6. Jysk Romania7. METRO SYSTEMS Romania8. Cegeka Romania9. NTT Data Romania10. Oracle Romania1. ING Romania2. Libra Internet Bank3. Raiffeisen Bank4. BCR - Banca Comerciala Romana5. Banca Transilvania1. Genpact Romania2. Stefanini Romania3. TELUS International Romania4. Accenture Romania5. WNS Global Services1. Decathlon Romania2. Lidl Romania3. Kaufland Romania4. Carrefour Romania5. Altex Romania1. Deloitte Romania2. EY Romania3. KPMG Romania4. PwC Romania1. Nobel2. 2Checkout3. Microsoft Romania4. METRO SYSTEMS Romania5. Cegeka Romania1. Continental Automotive Group Romania2. E.On Romania3. Hella Romania4. Michelin Romania5. Emerson1. Orange Romania2. Vodafone Romania3. Nokia4. Huawei Romania5. RCS&RDSTopul Angajatorilor 2019 a fost alcatuit pe baza unui indice obtinut din media notelor acordate angajatorilor de catre utilizatori (angajati sau fosti angajati) si numarul de recenzii. Printre criteriile de evaluare se numara oportunitatile de avansare, pachetul salarial, managementul, timpul liber versus timpul la birou si procedurile si valorile companiei.