Topul celor mai buni angajatori in 2018: IT-ul este fruntea, in Romania

Topul angajatorilor (2018) la nivel national, indiferent de domeniul de activitate

Microsoft Romania - IT&C

Oracle Romania - IT&C

Zitec - IT&C

METRO SYSTEMS Romania - IT&C

IBM Romania - IT&C

Nobel - IT&C

ING Romania - Banci/Institutii financiare

HP Inc. - BPO&Servicii

Endava - IT&C

Orange Romania - Telecomunicatii

Topul angajatorilor (2018) la nivel national, pe domenii de activitate

ING Romania

Raiffeisen Bank

Banca Transilvania

BCR - Banca Comerciala Romana

BRD - Groupe Societe Generale

HP Inc.

Hewlett Packard Enterprise

Genpact Romania

Accenture Romania

Stefanini Romania

Kaufland Romania

Lidl Romania

Carrefour Romania

Auchan Romania

Mega Image

EY Romania

KPMG Romania

Deloitte Romania

PwC Romania

EOS KSI Romania

Microsoft Romania

Oracle Romania

Zitec

METRO SYSTEMS Romania

IBM Romania

Continental Automotive Group Romania

Emerson Romania

Honeywell Romania

Autoliv Romania

OMV Petrom

Fata de 2017, Microsoft Romania urca o pozitie si ajunge pe primul loc in clasament; Oracle coboara pe locul doi, iar Zitec cunoaste o ascensiune remarcabila ajungand pe locul trei in topul angajatorilor, pozitie ocupata anul trecut de IBM Romania.Topul a fost determinat pe baza evaluarilor exprimate de utilizatorii platformei Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online a angajatilor din Romania.Mediul de lucru, ofertele salariale, calitatea si amploarea proiectelor, colegialitatea, programul de lucru, sediul, managementul - sunt doar cateva dintre criteriile analizate de angajatii romani pentru a determina topul angajatorilor din 2018.Evaluarile au fost colectate pe parcursul anului 2018 de la cei peste 350.000 de candidati care viziteaza, lunar, Undelucram.ro - platforma dedicata tuturor angajatilor din Romania.Toate evaluarile angajatilor sunt complet anonime, pot fi lasate la un interval de minimum sase luni si pot viza doar companiile la care au lucrat sau la care au fost in proces de recrutare.Orice companie din Romania se poate inscrie in competitia pentru angajatorul anului prin creare unui cont de companie pe Undelucram.ro, astfel incat actualii sau fostii angajati sa poata evalua mediul de lucru din organizatie.Topul celor mai buni angajatori este un clasament facut public anual de cea mai mare comunitate online a angajatilor din Romania."Oricine asculta discursul angajatorilor din Romania sau al reprezentantilor de HR a sesizat, in ultimul an, ca acesta s-a schimbat.Noile valuri de angajati se raporteaza diferit la job-urile pe care le au si schimba perceptia chiar si in randul generatiilor trecute.Din acest motiv, credem noi, in 2018 angajatorii au fost mai preocupati de modul si constanta cu care comunica cu piata muncii. Ne confruntam cu o criza a fortei de munca, in multe industrii, si angajatorii concluzioneaza ca factorul diferentiator nu mai poate fi salariul, ci cultura organizationala.Iar comunicarea culturii organizationale nu poate fi facuta doar de companie, ci de cei care o traiesc, adica angajatii.Prin urmare, topul de anul acesta este vocea angajatilor din companiile care se aud cel mai puternic in piata", a precizat Costin Tudor, fondatorul platformei Undelucram.ro.Clasamentul "Topul celor mai buni angajatori in anul 2018" este un clasament facut public anual de cea mai mare comunitate online a angajatilor din Romania.Topul a fost alcatuit pe baza unui indice obtinut din media notelor acordate angajatorilor de catre utilizatori (angajati sau fosti angajati) si numarul de evaluari. Peste 85.000 de evaluari ale companiilor din Romania au fost publicate pana in prezent pe Undelucram.ro.Clasamentul ia in calcul exclusiv notele si parerile exprimate de utilizatorii inregistrati ai platformei Undelucram.ro pana la data de 26 noiembrie 2018.