Industria modei, record istoric in 2018. Cine castiga cel mai mult pe urma apetitului romanilor pentru cumparaturi

Comertul de profil din Romania este controlat, in proportie de 83%, de investitorii straini, in timp ce in sectorul de productie, business-ul apartine, in majoritate (62%), firmelor locale, potrivit studiului realizat de KeysFin.In 2016, in industria modei activau 18.890 de firme in sectorul de comert si 5.676 in cel de productie, afacerile acestora depasind 23 de miliarde de lei, arata studiul remis joi AGERPRES.Numarul investitorilor in acest sector a scazut fata de anul 2013, cand erau 25.445, insa afacerile au crescut spectaculos, cu aproape 5 miliarde de lei, echivalentul a peste un miliard de euro.Rezultatul net inregistrat de piata de fashion in 2016 a crescut de aproape patru ori fata de 2013, de la 346,1 milioane de lei la 1,31 miliarde de lei, semn ca afacerile au fost, de la an la an, tot mai profitabile. Profitul total raportat de companii s-a ridicat la 1,87 miliarde lei."Perspectivele lui 2018 sunt in general pozitive, pe fondul cresterii consumului. Un avans de 10-15% este de luat in calcul pentru urmatoarele 12 luni, pe fondul extinderii retelelor de magazine si, in general, a ofertei comerciantilor si producatorilor. Principalul semn de intrebare este dat de inflatie si de cursul valutar, care pot influenta politicile comerciale ale companiilor, dinamica productiei si a ofertei", spun analistii.Industria de moda din Romania este unul dintre angajatorii semnificativi din economie. Numarul angajatilor s-a pastrat constant in intervalul 2013-2017, in jurul a 200.000 de salariati."Important si relevant este ca mai mult de trei sferturi dintre angajati lucreaza in sectorul de productie, care atrage afaceri pe orizontala. Romania produce foarte mult in lohn, cel mai mult pentru export insa si piata interna devine tot mai importanta", spun analistii.Studiul arata ca investitorii straini au ajuns sa controleze industria de profil. Dovada ca, in 2016, cele 5.311 firme cu actionariat majoritar strain inregistrau aproximativ doua treimi din cifra de afaceri (64%)."Statistica arata ca firmele cu actionari straini au ajuns sa reprezinte 22% din totalul celor 24.566 firme din industria de moda. Cei mai multi investitori sunt din China (1.957 firme), Italia (793 de firme) si Turcia (585), iar cele mai mari afaceri le fac italienii, de peste 2,12 miliarde de lei", spun expertii.Din punct de vedere geografic, cei mai multi producatori din industria de fashion sunt inregistrati in Bucuresti (865), acestia avand un business de peste un miliard de lei in 2016. In topul industriei, dupa numarul de firme, urmeaza judetele Cluj (228 firme), Neamt (209), Dolj (188 firme), Prahova (184), Iasi (184), iar in cel al cifrei de afaceri judetele Vrancea (718 milioane lei), Arad (620 milioane lei), Botosani (588 milioane lei) si Prahova (544 milioane lei).Chiar daca, la prima vedere, rezultatele sunt pozitive, dincolo de evolutia generala, investitorii din acest sector se confrunta cu multe provocari."Blocajul financiar, platile intarziate, insolventele si falimentele sunt o realitate in acest sector, in ton cu dinamica economiei. Cine vrea sa deschida o afacere in domeniu, sa semneze un contract, sa emita o factura se poate trezi foarte usor intr-o situatie de risc, in conditiile impredictibilitatii evolutiei cererii si ofertei", spun analistii de la KeysFin.Studiul arata ca datoriile comerciale ale firmelor din fashion-ul romanesc depaseau 4,42 de miliarde de lei in 2016, datoriile la banci erau de peste 1,2 miliarde lei, iar creditele restante se situau la 83,6 milioane lei.Firmele raportau plati restante de aproape 2 miliarde lei si furnizori restanti de peste un miliard de lei.Datele statistice, citate de KeysFin, arata ca cel mai important jucator din lume este Nike, cu vanzari de 30,4 miliarde de euro in anul fiscal 2016.Topul este completat de francezii de la Louis Vuitton Moet Hennessy (Luis Vuitton, Fendi, Dior, Givenchy, Marc Jacobs) cu 42,6 miliarde de euro si de spaniolii de la Inditex (Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti), care au avut vanzari de 23,3 miliarde de euro.Americanii de la TJX si suedezii de la H&M sunt prezenti in topul celor mai importante companii cu venituri de 29 respectiv 20 de miliarde de euro in 2016.Potrivit analistilor de la Bloomberg, piata globala a modei valoreaza peste 3.000 de miliarde de dolari sau 2% din valoarea tuturor bunurilor si serviciilor produse in lume.In 2018, expertii estimeaza un avans cuprins intre 3,5 si 4,5%. Cea mai dinamica componenta, online-ul, este estimat sa inregistreze cresteri medii anuale de peste 10% pe an (Euromonitor), astfel incat pana in 2020 vanzarile online transfrontaliere sa depaseasca pragul de 1.000 de miliarde de dolari.