Companiile IT au dominat tranzactiile globale, in 2018. EY: Tendinta se va mentine si in 2019

Intensificarea tranzactiilor IPO care au implicat companii "unicorn" (companii cu valoare de piata de peste 1 miliard de USD) si megatranzactiile IPO au propulsat valoarea capitalului atras in anul 2018 peste nivelul din 2017. Aceasta tendinta este asteptata sa se mentina in 2019, datorita cresterii numarului candidatilor IPO si disponibilitatii mai mari a capitalului.Din perspectiva volumului de tranzactii, regiunea Asia-Pacific a inregistrat o scadere, dar si-a mentinut pozitia dominanta, in timp ce regiunile America de Nord si de Sud si EMEIA au inregistrat o cota mai mare in volumul tranzactiilor. Sectoarele tehnologic, industrial si al sanatatii au fost cele mai prolifice din punctul de vedere al numarului de tranzactii in 2018, acumuland impreuna 652 de IPO-uri (48% din numarul de tranzactii IPO globale), in valoare totala de 84,2 miliarde de USD (41% din valoarea capitalului atras la nivel global).In ultimul trimestru 2018 (326 de IPO-uri si capital atras de 53,7 miliarde de USD), s-a inregistrat o scadere de 34% a volumului tranzactiilor si de 10% a valorii capitalului atras, comparativ cu aceeasi perioada din 2017. Volatilitatea pietelor si persistenta incertitudinilor geopolitice au contribuit la un declin puternic al activitatii IPO in toate regiunile in T4 2018 fata de trimestrul anterior, ceea ce indica un inceput de an 2019 prudent. Aceste constatari, precum si alte concluzii, au fost publicate in raportul trimestrial al EY, Global IPO trends: Q4 2018.Descarca de aici:Avantul activitatii IPO in America de Nord si de Sud s-a mentinut in 2018Datorita celor 261 de IPO-uri cu o valoare a capitalului atras de 60 miliarde de USD, volumul si veniturile tranzactiilor de pe pietele IPO din America de Nord si de Sud au depasit in 2018 valorile din 2017 cu 14% si, respectiv, 16%. SUA se mentin ca principala sursa de IPO-uri in 2018, cumuland 79% din numarul de tranzactii IPO si 88% din veniturile IPO in regiune.29% dintre tranzactiile IPO de pe bursele din SUA au fost transfrontaliere, 60 de companii din 15 tari alegand sa se listeze in SUA in 2018, in crestere de la 24% in 2017.26 de companii "unicorn" au preferat pietele publice din SUA in 2018, atragand un total de 15 miliarde de USD.Asia-Pacific culege roadele megatranzactiilor din intreaga regiuneAsia-Pacific a continuat sa domine activitatea IPO globala, din aceasta regiune provenind sase dintre primele zece burse de valori ca numar de tranzactii si cinci dintre primele zece burse de valori ca venituri. Cu toate acestea, numarul de tranzactii din 2018 (666 de tranzactii) a scazut cu 31% in comparatie cu 2017, in timp ce valoarea capitalului atras (97,1 miliarde de USD) a crescut cu 28% datorita numeroaselor megatranzactii IPO din regiune.In Japonia s-au lansat 97 de oferte publice initiale in 2018, o crestere modesta de 2% a volumului in comparatie cu 2017, dar reprezentand o crestere semnificativa de 333% ca valoare a capitalului atras in comparatie cu 2017. Aceasta evolutie poate fi atribuita listarii in valoare de 21,1 miliarde de USD a gigantului din telecomunicatii SoftBank Corp. pe Bursa de Valori din Tokyo la mijlocul lunii decembrie, reprezentand una dintre cele mai mari oferte publice initiale inregistrate vreodata in Japonia, precum si listarii primelor doua companii "unicorn" din Japonia.EMEIA a inregistrat o crestere a cotei din piata IPO globala in pofida valului de tensiuni geopolitice globaleIn regiunea EMEIA, numarul tranzactiilor (432) si valoarea capitalului atras (47,7 miliarde de USD) au scazut in 2018. Activitatea IPO in EMEIA s-a redus cu 16%, respectiv 26% in 2018 fata de 2017 in ceea ce priveste numarul de tranzactii si valoarea capitalului atras, tensiunile geopolitice avand un impact clar asupra activitatii IPO.Cu toate acestea, si-a pastrat pozitia de a doua cea mai mare piata IPO din lume, gazduind doua dintre principalele cinci megatranzactii la nivel global in 2018 si cu patru tranzactii IPO implicand companii "unicorn" (care au atras capitaluri in valoare de 2,7 miliarde de USD) . In 2018, EMEIA a inregistrat o crestere a cotei din piata IPO globala, ajungand la 32% din volumul de tranzactii global si 23% din valoarea capitalului atras. De asemenea, din EMEIA provin trei dintre principalele zece burse de valori, in functie de capitalurile atrase, (Germania, Marea Britanie si India) si doua dintre principalele zece burse ca volum (India si NASDAQ OMX).Privind spre viitor, mai multe incertitudini vor prevala in 2019. Tensiunile comerciale dintre SUA, China si UE, rezultatul Brexitului si incertitudinile legate de stabilitatea mai multor economii europene vor continua sa existe si, in cele din urma, sa dea tonul general al pietei IPO. In acelasi timp, avand in vedere ca se asteapta cresterea ratelor dobanzii in SUA, este posibil ca Banca Centrala Europeana sa se simta fortata sa procedeze similar, ceea ce va influenta si activitatea IPO in trimestrele care urmeaza.Desi valorile tranzactiilor IPO din 2019 ar putea fi mai mici decat cele inregistrate in 2018, probabil ca veniturile globale ar putea egala sau depasi nivelurile ridicate din 2018, in special daca un numar mai mare de companii "unicorn" si mai multe companii din sectoarele tehnologic, industrial, al produselor de consum si al sanatatii intra pe pietele publice de capital in 2019, conform asteptarilor. Se preconizeaza ca activitatea transfrontaliera isi va pastra avantul cu mult dincolo de inceputul anului, SUA, Hong Kong si Londra continuand sa reprezinte principalele destinatii pentru activitatea IPO.