EY: ANAF va solicita dizolvarea societatilor cu un activ net mai mic decat capitalul social, doi ani consecutiv

Raluca Popa, Partener Asociat, Departamentul de Asistenta Fiscala si Juridica EY Romania, a explicat, intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES, ca din anul 2006, Legea societatilor 31/1990 prevedea ca activul net al unei societati trebuie sa inregistreze o valoare cel putin egala cu jumatate din capitalul social iar pentru societatile care nu respecta aceasta regula timp de 2 ani consecutiv, partile interesate (inclusiv autoritatile fiscale) pot solicita dizolvarea societatii."In practica, riscul de dizolvare a ramas unul teoretic, iar multe societati au continuat sa raporteze un activ net mai mic decat limitele prevazute de lege fara a fi sanctionate. Acest lucru ar explica si numarul mare de companii care, in prezent, incalca aceste reguli. Mai precis, potrivit analizei noastre, 46% din societatile active din Romania au inregistrat un activ net mai mic decat jumatate din capitalul social la sfarsitul anului 2016, respectiv 39% la sfarsitul anului 2017 - ceea ce reprezinta aproximativ 270.000 de societati active", arata sursa citata.In acest context, un proiect de modificare a legii societatilor prevede ca Ministerul Finantelor Publice sa publice pe pagina sa de internet o lista cu societatile al caror activ net s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, iar ANAF sa formuleze actiuni de dizolvare impotriva tuturor societatilor care sunt inscrise doi ani consecutiv in aceasta lista."De ce va face ANAF acest lucru? Raspunsul este unul foarte simplu: societatile cu activ net mai mic decat jumatate din capitalul social sunt societati care inregistreaza pierderi si, prin urmare, platesc mai putine impozite la stat. Astfel, de ce ar mai fi tinute in viata? Mai mult, in cazul societatilor care au inregistrat un activ net sub limita prevazuta de lege si care au datorii fata de actionari/asociati este obligatorie majorarea capitalului social prin conversia in actiuni/parti sociale a datoriilor fata de actionari/asociati. Este de precizat ca introducerea acestor masuri a fost precedata de o serie de actiuni/modificari legislative care au aratat interesul sporit al autoritatilor pentru aceasta problema", considera Raluca Popa.Potrivit consultantului EY, in anul 2015 au fost transmise notificari catre societatile care raportau astfel de rezultate si prin care li se reamintea obligatia reconstituirii activului net. Ulterior, un raport al Curtii de Conturi cu privire la modalitatea de stabilire a strategiei de control si selectia companiilor atragea atentia ANAF ca nu se concentreaza mai mult asupra societatilor care au pierderi/activ net negativ."Incepand cu anul 2017, formularul de bilant contine un camp special care trebuie completat daca regula activului net nu este indeplinita. Prin urmare, se doreste o mai buna urmarire a acestor societati. In concluzie, societatile care au un activ net mai mic decat jumatate din capitalul social ar trebui sa analizeze cu atentie care sunt mecanismele de redresare a activului net in termenul prevazut de lege si, acolo unde este cazul, sa demareze procedura de conversie a imprumuturilor fata de actionari in actiuni/parti sociale", arata sursa citata.EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 260.000 de angajati in peste 700 de birouri in 150 de tari si venituri de aproximativ 36,4 miliarde de dolari in anul fiscal incheiat la 30 iunie 2019. EY este prezenta in Romania din anul 1992.