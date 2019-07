Firea a trecut depoul Victoria in capitalul social al STB

"Consiliul General al Municipiul Bucuresti, cu sprijinul doamnei primar general, a decis sa mareasca capitalul social al STB cu imobilul ce formeaza actualul depou Victoria de pe strada Mexic nr.19. Este o zi istorica pentru noi in acest an in care celebram 110 ani de la infiintare. Interesant este ca in 1920 Societatea de Tramvaie Bucuresti, precursorul STB, a cumparat acel imobil, care se chema Depoul Bonaparte, iar vanzator nu e nimeni altul decat Primaria Capitalei", a precizat Creci.El a subliniat ca "astazi se repara o nedreptate", in conditiile in care imobilul a fost nationalizat de catre statul comunist in mod abuziv, STB detinand act de proprietate in original."In 1920, STB cumpara acel imobil care a fost nationalizat de catre statul comunist in mod abuziv si astazi se repara o nedreptate. Este important ca acesta a fost mereu al nostru si avem act de proprietate, avem originalul. Atunci am cumparat pe bani grei depoul acesta Bonaparte si inca cinci locatii, care nu mai sunt la noi cu exceptia celui din Serban Voda, unde a fost depou pe vremuri si acum mai avem niste terenuri. Avem acte de vanzare-cumparare si pentru URAC, care e la noi tot in concesiune, dar ar trebui sa fie in proprietate", a spus acesta.Creci a subliniat ca nu se pune problema de vanzare a acestui teren "sub nicio forma", iar depoul din Victoriei va fi relocat pe parcurs pe terenurile din zona depoului Titan."Noi suntem fericiti, cu acest imobil putem dezvolta o serie de proiecte care sa aduca venituri suplimentare STB, pentru ca noi functionam dupa principii economice si de profit care se vor reflecta pana la urma intr-un transport in comun mai de calitate. Depoul este cel mai vechi din Bucuresti dar si cel mai insalubru, care nu poate fi modernizat sub nicio forma, pentru ca ne-ar costa mai mult, dar poate fi relocat. Asa apare si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030, un document aprobat in CGMB in 2016 si unde apare necesitatea ca Depoul Victoriei sa fie relocat in actual complex Titan, unde avem depou, autobaza, dar si teren liber si unde poate fi mutat depoul, dar acest lucru se va face pe parcurs. El nu se inchide acum, va fi folosit in continuare si nu se pune problema de vanzare sub nicio forma", a explicat seful STB.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat miercuri cu 30 de voturi "pentru", 12 "impotriva" si o abtinere proiectul de hotarare prin care activitatea depoului Victoria urmeaza sa fie relocata pe amplasamentul actualului Depou Titan si trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a imobilului situat in strada Mexic nr. 19 - Depou Victoria, compus din teren in suprafata de 34.748 mp si constructii."Se acorda mandat special reprezentantilor Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii de Transport Bucuresti STB SA sa aprobe majorarea capitalului social in conditiile stipulate in art. 215 din Legea 31/1990 in vederea obtinerii de catre STB SA de venituri proprii, sa aprobe relocarea activitatii Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum si sa aprobe actualizarea Actului constitutiv al Societatii de Transport Bucuresti STB SA", prevede documentul.In raportul de specialitate al proiectului se mentiona ca imobilul de pe strada Mexic nr. 19 se afla in prezent in concesiunea STB, face parte din infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de transport public de calatori si are destinatia de depou de tramvaie.In conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) 2016 - 2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov, aprobat prin hotararea CGMB nr. 90 din 2017, este necesara identificarea unei solutii in vederea relocarii activitatii de depou de tramvaie ce se desfasoara la Depoul Victoria.