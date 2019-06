Casa de moda Chanel vrea sa ramana independenta dupa vanzari de 11 miliarde dolari in 2018

Decizia de anul trecut a marcii, renumite la nivel mondial pentru gentile si parfumul sau N grade 5, de a da publicitatii rezultatele financiare anuale pentru prima data de la infiintarea sa in 1910 de catre Coco Chanel, a alimentat speculatiile referitoare la o posibila vanzare.Insa directorul financiar Philippe Blondiaux a reafirmat intr-un interviu acordat Reuters ca "nu este avuta in vedere nicio oferta publica initiala sau vanzare. Investitiile pe termen lung pe care le facem sunt o dovada in acest sens".Potrivit lui Blondiaux, in 2018 Chanel si-a dublat investitiile, pana la un miliard de dolari, in special in reteaua de magazine, in proiectele din domeniul digital si in achizitii, precum compania spaniola Colomer. Pentru 2019 Chanel intentioneaza sa realizeze investitii similare cu cele de anul trecut."Chanel trebuie sa ramana independenta pentru a avea libertatea necesara pentru a putea face alegeri care merg contra curentului, precum cea de nu mai utiliza piei de animale exotice sau de a armoniza preturile la nivel mondial", a spus Blondiaux.Anul trecut, vanzarile Chanel au crescut cu 13%, pana la 11,12 miliarde dolari, profitul net a crescut cu 16%, pana la 2,17 miliarde dolari, iar dividendele varsate catre familia Wertheimer s-au ridicat la 842,4 milioane dolari. Clientela chineza a continuat sa stimuleze vanzarile si profiturile marilor firme de lux in pofida disputelor comerciale dintre SUA si China.Anul trecut, Chanel a inregistrat cresteri pe toate pietele sale, in frunte cu Asia-Pacific, unde vanzarile s-au majorat cu 19,9%, comparativ cu o crestere de 7,8% in Europa si una de 7,4% pe continentul american.Chanel se deosebeste de rivalii sai prin decizia de a-si vinde produsele in special prin reteaua sa de magazine."Pozitia noastra ramane aceiasi si nu se va schimba. Credem ca contactul fizic in magazine ramane esential", a spus Blondiaux. Acesta a mai afirmat ca eventualitatea unui Brexit "dur" nu va pune in discutie alegerea grupului, care si-a mutat sediul social la Londra in 2017.