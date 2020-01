Farmacia, un business extrem de profitabil in Romania. Se apropie varful de sezon

Studiu Frames:

Farmaciile se asteapta la vanzari spectaculoase, in ton cu apetitul romanilor pentru automedicatie, arata o analiza pe piata pharma, realizata de compania de consultanta Frames.Farmaciile din Romania au intrat in 2020 cu cele mai bune rezultate din istorie. Potrivit estimarilor Frames, afacerile celor peste 4000 de firme active in domeniul comertului cu medicamente in magazine specializate (CAEN 4773) au depasit, in 2019, granita de 20 de miliarde de lei, cu peste 1 mld.de lei mai mult decat nivelul din 2018Fata de 2010, business-ul din acest sector s-a dublat, afacerile companiilor crescand de la 9,75 mld.lei la 19,05 mld. lei, iar profitul net a avansat de la 505 milioane lei (2010) la 811,6 mil.lei in 2018."In tentativa de a-si gasi singuri solutii pentru problemele de sanatate, romanii au apelat, in ultimii ani, tot mai frecvent la farmacii, stimulati fiind si de campaniile agresive de publicitate ale principalelor jucatori din piata", afirma analistii de la Frames.In total, in Romania erau inregistrate, in 2018, 4279 de companii active in distributia de medicamente, cu aproape 1000 mai multe decat in 2010, dar in scadere fata de anul anterior (4915)"Ultimii doi ani au insemnat consolidarea pietei de farmacii din Romania. Marii jucatori si-au extins semnificativ retelele, cu Sensiblu, Dona, Help Net si Catena in prim-plan. Micile farmacii, cu afaceri de pina in 100.000 de lei, au pierdut teren, ajungand sa reprezinte numai un sfert din piata, fata de 60% in anul 2010", arata analiza Frames.Farmaciile angajau, in 2018, ultimul an pentru care exista datele finale la Ministerul Finantelor si Registrul Comertului, aproape 40.000 de salariati, cu peste 13.000 mai multi decat in anul 2010."Din prisma evolutiei din ultimii ani, 2020 se anunta a fi cel mai bun pentru farmaciile din Romania. Extinderea agresiva la nivel national, investitiile in publicitate, extinderea paletei de produse, optimizarea costurilor si scumpirea medicamentelor vor determina cresterea cifrei de afaceri, probabil, peste nivelul de 22 miliarde de lei", estimeaza analistii de la Frames.Piata farmaciilor din Romania reprezinta unul dintre cele mai solide business-uri, judecand din prisma situatiei financiare. Companiile raportau, in 2018, un capital total de 2,4 mld.lei, in crestere cu peste 1 mld.lei fata de 2010, iar peste un sfert dintre ele (1387) inregistrau afaceri intre 1 si 5 milioane de lei.Datele financiare arata, totodata, ca peste 60% dintre companii prezinta un risc scazut si foarte scazut in materie de business, judecand dupa datoriile si pierderile acestora.Numai 4% dintre firme prezinta un risc major, in conditiile in care pierderile nete ale sectorului au scazut la 93,3 milioane lei, fata de recordul negativ, de 141, 5 milioane de lei in 2012., vazut din prisma cifrei de afaceri inregistrata in 2018, este, cu un business de 1,73 mld.lei, in crestere cu peste 700 mil.lei fata de 2010. Compania, una dintre cele mai vechi din piata, cu 22 de ani de vechime, a raportat un profit de 37,4 milioane de lei, la un numar de 2925 de angajati.in topul farmaciilor se afla S.I.E.P.C.O.F.A.R SRL, compania care controleaza brandul, cu peste 300 de unitati in toata tara si afaceri de 978,9 milioane de lei, un nivel aproape dublu fata de 2010 (597,4 mil.lei). Compania a raportat un profit net de 6,6 milioane lei, in scadere fata de anii precedenti.Top 3 farmacii este completat deFarma SA cu un business de 665,4 milioane de lei in 2018 si un profit de 9,8 milioane lei.Pe locurile urmatoare, in functie de cifra de afaceri, se aflau CImpreuna, primii 10 jucatori din piata raportau o cifra de afaceri de 5,97 mld.lei si un profit net de 162,8 mil.lei la un total de 9377 angajati.Cele mai multe companii din sectorul farmaciilor activau in Bucuresti (384 firme), Bihor (239), Arges (230), Dolj (207), Cluj (187) si Iasi (180), iar cele mai putine in Giurgiu (36), Tulcea (36), Caras-Severin (41) si Harghita (60).Pentru farmacii, varful de sezon abia urmeaza, la sfarsitul lunii ianuarie si inceputul lui februarie, atunci cand sunt asteptate cele mai multe imbolnaviri de gripa.Potrivit datelor Societatii Romane de Microbiologie (SRM), numarul de imbolnaviri de gripa va fi mai mare anul acesta, chiar daca numarul celor care s-au vaccinat a crescut, insa nu este suficient pentru acoperirea tintei recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii."In acest an, avand in vedere si aprecierile pe care le face Centrul European de Control al Bolilor, din cauza circulatiei simultane a virusurilor de tip A si de tip B, se estimeaza un numar mai mare, probabil, de imbolnaviri, comparativ cu ultimele doua sezoane", a declarat, recent, presedintele SRM, Alexandru Rafila.Cresterea numarului de cazuri de gripa va fi insotita si de un avans semnificativ a virozelor, in ton cu anticipata racire a vremii, anuntata de ANM."Pentru farmacisti, racirea vremii inseamna vanzari semnificative, cu rate de crestere intre 150-200%. Este momentul in care romanii recurg cel mai mult la medicamente, pe fondul cresterii numarului afectiunilor de sezon, si in care farmaciile fac varful de vanzari", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames."Ministerul Sanatatii a achizitionat 1,5 milioane de doze de vaccin, care au fost administrate aproape in totalitate. In afara de acest numar de doze, pe piata libera s-a dublat cererea de vaccin comparativ cu sezonul 2018 - 2019 si ne gasim in situatia in care 2 milioane de oameni, mai ales din categoriile cu risc, s-au vaccinat impotriva gripei", a declarat presedintele SRM, Alexandru Rafila.Pentru farmacisti, sezonul de iarna inseamna si cele mai multe investitii in publicitate. Marile retele de farmacii investesc agresiv, in aceasta perioada, in promovarea medicamentelor si tratamentelor aferente bolilor de sezon, precum afectiunile respiratorii si gripa."Investitiile din publicitate sunt, din multe puncte de vedere, printre cele mai eficiente din intregul spectru economic, apetitul romanilor pentru automedicatie fiind unul arhicunoscut. Din studiile de comportament de consum reiese ca multi dintre cei care vad reclamele la medicamente la televizor merg apoi in farmacii si comanda produsele respective, fara sa mai treaca pe la medic. Este, in primul rand, o problema de educatie si, in acelasi timp, o problema de reglementare legislativa, invazia de reclame la medicamente si tratamente din spectrul media fiind una dintre cele mai agresive din Europa'", afirma consultantul economic Adrian Negrescu.Potrivit analistilor de la Frames, viitorul suna bine pentru farmaciile din Romania.Dupa investitiile masive din ultimii ani, 2020 se anunta a fi anul consolidarilor, marii jucatori urmand sa isi extinda si securizeze cotele de piata, mai ales in contextul diversificarii business-ului."Farmaciile trec, deja, printr-un proces de transformare, devenind, pe zi ce trece, adevarate mini-mall-uri, cu o paleta de produse si servicii tot mai diversificata, de la clasicele medicamente la aparatura medicala, cosmetice, jucarii si alimente din zona healthy", arata analiza."In 2020, dincolo de extinderea gamei de produse, vom asista la o politica tot mai agresiva de fidelizare a clientelei, prin dezvoltarea unor servicii personalizate, cu abonamente, carduri de reduceri si promotii in colaborare cu alte business-uri, de la servicii medicale la cosmetica, construite pe baza unor mecanisme moderne de promovare, precum aplicatiile de telefon", estimeaza analistii de la Frames.