Sistemul privat de sanatate infloreste in Romania: Medlife va depasi 200 de milioane de euro in 2019

Cifra de afaceri a MedLife se ridica la aproximativ 130 de milioane de euro, la 9 luni, la un curs de 4,6617 lei/euro.Clinicile si spitalele au avut cea mai mare dinamica in conditiile in care aceste segmente de business au inregistrat in primele noua luni o crestere de 49%, respectiv 45% comparativ cu perioada similara din 2017, urmate de laboratoare si divizia corporate, cu procente de 21% si 19%.Potrivit reprezentantilor companiei, rezultatele obtinute sunt in linie cu estimarile initiale si semnificativ peste ritmul de crestere al pietei."Am incheiat primele 9 luni din 2018 cu rezultate foarte bune. Rezultate care reflecta strategia de dezvoltare si extindere la nivel de grup. Aditional proiectelor anuntate pentru primul semestru, in toamna acestui an, am deschis prima hyperclinica la Oradea, in momentul de fata suntem prezenti in acest oras cu un laborator de analize, clinica de mari dimensiuni si un centru de imagistica - Centrul Transilvania, rezultat al unei achizitii. Odata cu finalizarea acestui proiect, MedLife devine singurul operator medical prezent cu clinici de mari dimensiuni in toate orasele cu peste 150.000 de locuitori. Niciun alt operator medical nu este prezent in cel putin 10 resedinte de judet cu astfel de unitati, asa cum este MedLife", a declarat Mihai Marcu, presedintele si CEO al MedLife Grup.In perioada urmatoare, grupul MedLife continua proiectele de tip greenfield, proiecteaza dezvoltarea a noi linii de business si continua strategia de achizitii. Compania vizeaza dezvoltarea celui de-al doilea brand - Sfanta Maria, dar si extinderea altor companii achizitionate."Suntem deja prezenti in toate orasele mari prin brandul MedLife si pentru ca ne dorim sa facilitam accesul la serviciile medicale unui numar si mai mare de romani evaluam strategia de a intra in orasele mai mici prin brandul Sfanta Maria. Primul proiect pilot este finalizarea centrului medical de ambulatoriu din Bacau pe care il vom inaugura in curand", a mai spus Mihai Marcu.De asemenea, MedLife vizeaza si dezvoltarea prin extindere a companiilor achizitionate. Astfel, Dentestet, companie achizitionata in 2016, se pregateste sa se extinda cu doua unitati noi, iar Sama, unul dintre cei mai importanti operatori medicali din Oltenia, companie achizitionata in 2015, vizeaza deschiderea unei noi unitati de mari dimensiuni ce include si servicii de spitalizare.Pentru ultima parte a anului curent, reprezentatii MedLife isi propun sa mentina ritmul accelerat de dezvoltare al companiei."Exista premise ca la finele anului 2019, in masura in care vom reusi sa finalizam proiectele demarate de achizitii, sa devenim prima firma de servicii medicale din Romania care va depasi cifra de afaceri de 200 de milioane de euro. Cel mai important insa, din punct de vedere academic, grupul MedLife va pune mare accent pe infrastructura digitala, second opinion la nivel national si dezvoltarea de centre de excelenta la nivelul celor 10 unitati spitalicesti, pentru mai multe specialitati, precum neurochirurgie, chirurgie cardiaca, chirurgia peretelui abdominal, ginecologie si traumatologie sportiva", a adaugat presedintele MedLife Grup.MedLife opereaza cea mai extinsa retea de clinici, una din marile retele de laboratoare medicale, spitale generale si specializate si are cea mai mare baza de clienti pentru Pachete de Preventie in Sanatate din tara. Este, de asemenea, din punct de vedere al vanzarilor, una dintre marile companii private de sanatate din Europa Centrala si de Est.Actiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.Incepand cu anul 2009, MedLife a deschis sau a achizitionat 83 de unitati medicale.