A fost haos pe Otopeni, dupa ce sistemul informatic de control pasapoarte a picat

"Mentionam faptul ca sistemul informatic gestionat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a functionat normal si nu s-au inregistrat disfunctionalitati", se arata intr-un comunicat de presa CNAB."In intervalul orar 5.00-7.00, pe sensul de iesire din tara a fost planificat pentru decolare un numar de 31 de zboruri, acest interval fiind considerat 'ora de varf'. Precizam ca nu s-au inregistrat intarzieri la decolarea aeronavelor de pe Aeroportul international Henri Coanda Bucuresti".In conformitate cu datele publicate de Politia de Frontiera Romana, problema a fost remediata, in prezent activitatea la nivelul controlului pasapoartelor derulandu-se in parametrii normali.De asemenea, CNAB recomanda pasagerilor sa rezerve suficient timp in vederea parcurgerii tuturor formalitatilor premergatoare zborului (check-in, control securitate, control trecere frontiera, control vamal)."Precizam ca in aceasta perioada corespunzatoare vacantei si concediilor, traficul de pasageri este in crestere si se inregistreaza aglomerari in aeroporturi la nivel global", mai spun oficialii CNAB.