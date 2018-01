A fost lansata aplicatia prin care poti obtine bani de la companiile aeriene, daca ai avut probleme cu zborul

AirHelp

Mai mult, odata creata harta, aplicatia prezinta utilizatorului zborurile pe care le-a efectuat, evidentiind cursele eligibile pentru compensatii din partea companiilor aeriene.Primul instrument de acest tip din lume, aplicatia AirHelp va ajuta si mai mult consumatorii sa beneficieze de drepturile lor.Disponibil pe site-ul AirHelp si in, in curand, in aplicatia mobila, instrumentul are o caracteristica duala, oferind pasagerilor posibilitatea de a verifica istoricul tuturor zborurilor personale, tocmai pentru a-si vedea eligibilitatea pentru compensatii.Odata accesata aplicatia, AirHelp va informa utilizatorii daca au dreptul la despagubiri imediat ce zborul lor a fost anulat sau intarziat.Pe langa informarea in timp real a pasagerilor despre situatia zborurilor lor si obtinerea de compensatii, noul instrument actualizeaza instant si harta de calatorii a utilizatorilor.Analizand zborurile ultimilor ani si rezervarile actuale, AirHelp creaza o harta interactiva a curselor si destinatiilor, respectiv statistici despre timpul petrecut in aer, tarile vizitate, aeroporturile de pe s-a zburat de cele mai multe ori, valoarea medie a biletului de avion, kilometrii parcursi, compania aeriana cea mai frecventata, orele petrecute in cozile de la portile de imbarcare si multe alte informatii specifice calatoriilor.Aplicatia este compatibila cu sistemele de operare iOS si Android, respectiv cu serverele Gmail, Hotmail si Microsoft Outlook.", spune", adauga Henrik Zillmer.Noul instrument este dovada ca AirHelp isi continua misiunea de a oferi pasagerilor din orice colt al lumii cele mai avansate si prietenoase solutii de travel, avand la baza imbinarea cunostintelor a sute de specialisti in aviatie.Aplicatia intra astfel pe lista inovatiilor in tehnologie in domeniul travel facute de companie in 2017, dupa lansarea scannerului pentru bilete de avion si celui mai nou instrument de inteligenta artificiala, Lara.Noul instrument AirHelp poate fi accesat online aici: https://app.airhelp.com/my-travels AirHelp este liderul mondial in obtinerea compensatiilor pentru pasageri, ca urmare a intarzierii, anularii sau supraincarcarii zborului. Din 2013, cand AirHelp a fost fondata, compania a ajutat peste cinci milioane de pasageri sa primeasca despagubiri in valoare de 300 de milioane de euro.AirHelp are reprezentante in Europa, Asia si America de Nord, care deservesc 30 de tari, oferind asistenta in 16 limbi. Compania are peste 500 de angajati la nivel mondial.Confidentialitatea datelor este o prioritate pentru AirHelp. Datele personale furnizate catre AirHelp vor fi folosite exclusiv pentru a determina eligibilitatea zborurilor si pentru urmarirea reclamatiilor.AirHelp a stabilit masuri tehnice si organizatorice pentru a fi in conformitate cu reglementarile UE privind confidentialitatea datelor.In plus, AirHelp a angajat un specialist in protectia datelor pentru a se asigura ca datele private sunt certificate si securizate de Norton, TRUSTe, Google si Microsoft.