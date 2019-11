Accidentele de avion mortale sunt mai putine dar mai costisitoare (studiu)

In pofida celor doua accidente in care au fost implicate avioane Boeing 737 MAX in Indonezia (octombrie 2018) si in Etiopia (martie 2019), care au provocat 346 de morti in total, securitatea aeriana nu a fost niciodata atat de ridicata, sustine divizia de aviatie a grupului german de asigurari Allianz (AGCS) in raportul intitulat 'Aviation Risk 2020' realizat in colaborare cu universitatea americana Embry-Riddle.Nicio persoana nu si-a pierdut viata intr-un accident de avion in anul 2017 si 556 de morti s-au inregistrat in cele 15 accidente care au avut loc in 2018, acesta an fiind totusi al treilea cel mai bun an din istoria aviatiei cand vine vorba de numarul de accidente.Cu toate acestea studiul citat, care acopera perioada 2013-2018, arata ca accidentele de avion sunt mai costisitoare. "Din cauza cresterii valorii avioanelor, a costului lucarilor de reparatii si a valorii pagubelor si despagubirilor acordate victimelor", a explicat Dave Warfel, director pentru America de Nord la AGCS.In perioada analizata, din cele 51.867 de cereri de despagubiri reprezentand o valoare de peste 14,8 miliarde euro, coliziunile si accidentele au reprezentat un sfert din accidente (27%) dar mai mult de jumatate din valoare (57%), urmate de lucrarile de mentenanta defectuoase (12% din valoare) si defectiuni ale echipamentelor (6%).Coliziunile cuprind in special cazurile de aterizari dure, coliziunile cu pasari sau erorile de traiectorie la sol. Acestea din urma se refera la cazurile in care un avion se loveste de echipamentele la sol sau de un alt avion, cum a fost cazul ciocnirii dintre cele doua avioane Airbus A330, unul apartinand Delta Airlines si altul de la Air France, eveniment care a avut loc pe aeroportul Roissy in data de 25 octombrie.Autorii studiului au numarat 470 de cazuri de erori de traiectorie la sol intre 2013 si 2018, la un cost de peste 800 milioane euro. Aceste incidente sunt cauzate in principal de congestionarea crescuta a aeroporturilor, care au dificultati in a tine pasul cu cresterea transportului aerian, sustin autorii studiului.Coliziunile dintre avioane si pasari, care pot provoca pagube importante la motorul sau parbrizul avioanelor, au reprezentat pagube de 330 milioane de dolari si peste 1.000 de solicitari de despagubiri in perioada mentionata. In medie, costul unei coliziuni cu o pasare este de 327.000 de euro, dar poate urca pana la 16 milioane de euro.Numai in SUA se inregistreaza zilnic o medie de 40 de cazuri de coliziune intre avioane si pasari.