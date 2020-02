Actionarul principal al Wizz Air si-a vandut actiunile, obtinand castiguri de 500 de milioane de lire sterline

Plasarea, la un pret de 4.015 penny per titlu, a generat castiguri de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (650 de milioane de dolari).Actionarii Indigo Partners detin 20,6% din Wizz Air, care era evaluata la aproximativ 624 de milioane de lire sterline la inchiderea sedintei bursiere de luni.Investitorul Bill Franke, veteran al industriei aviatice, este fondatorul Indigo si, de asemenea, presedintele Wizz Air.Vanzarea actiunilor vine la cateva zile dupa ce Wizz Air si-a imbunatatit estimarile de profit anual.Wizz, companie care se concentreaza pe Europa Centrala si de Est, se asteapta in prezent ca in exercitiul 2020 ce se va incheia la finele lunii martie sa inregistreze un profit net cuprins intre 350 si 355 de milioane de euro, in crestere fata de estimarile anterioare, cuprinse intre 335 si 350 milioane de euro.Compania a precizat ca, in ultimele trei luni ale anului trecut, veniturile sale au crescut cu 24,6%, pana la 637,3 milioane de euro, si de asemenea a inregistrat un profit net de 21,4 milioane de euro, comparativ cu pierderi de 21 de milioane de euro in perioada similara a lui 2018. Numarul pasagerilor transportati a crescut cu 23,2%, pana la 10 milioane.Companiile aeriene europene de tip low-cost au profitat de o crestere a numarului de cereri pentru calatorii in ultimele luni, atat liderul european Ryanair, cat si numarul doi easyJet imbunatatindu-si estimarile de profit.Wizz Air este cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, care opereaza o flota de 120 de aeronave Airbus A320 si A321 si ofera mai mult de 700 de rute de la 25 de baze, ce asigura conexiunea intre 153 de destinatii din 44 de tari.Compania este listata la London Stock Exchange cu abrevierea Wizz si este inclusa in calculul indicilor FTSE 250 si FTSE All-Shares. Wizz Air este membra a Asociatiei Internationale a Transporturilor Aeriene (IATA) si a Operational Safety Audit (IOSA), companie de referinta la nivel global in ceea ce priveste recunoasterea sigurantei companiilor aeriene.