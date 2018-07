Aeroportul Baneasa ar putea fi redeschis pentru traficul comercial de pasageri in mai putin de doi ani

Potrivit acestuia, capacitatea Aeroportului Baneasa este in acest moment de 30 de pasageri pe ora."Pista e una dintre cele mai moderne si mai bune din toata regiunea aceasta a Europei. Este o pista de asfalt, elastica, in buna stare, dar deocamdata terminalul este deschis doar pe zona de aviatie generala - business. Urmeaza sa se modernizeze terminalul si celelalte trei corpuri de cladire si odata redeschise si acelea vom avea o capacitate care nu va fi spectaculoasa, vor fi undeva la 300 de pasageri pe ora pe flux", a declarat Valentin Iordache.Acesta a precizat ca nu se poate estima un termen exact al redeschiderii avand vedere ca trebuie facute licitatii, dar daca acestea nu vor fi contestate in cel mult doi ani aeroportul ar putea fi operational si pe partea de terminal.Valentin Iordache a spus ca pe Aeroportul Baneasa au fost prelucrati in trecut pana la 2,5 milioane de pasageri pe an, dar ca in prezent nu se mai poate ajunge la asemenea cifre pe terminalul existent, ci la 300.000 de pasageri in conditii de business."Avand in vedere ca este si in oras poate fi folosit pentru curse business, pentru curse cu mai mult business decat economy sau pentru chartere pentru ca cu siguranta operarea pe Baneasa va fi mai scumpa decat pe Otopeni", a declarat Valentin Iordache intr-o intalnire cu presa organizata de operatorul aerian low-cost Wizz Air.