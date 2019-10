Aeroportul Brasov, pe lista BEI pentru accesarea de fonduri europene

"In urma consultarilor avute astazi (miercuri -n.r.) de ministrul Fondurilor Europene cu CE, la Bruxelles, reprezentantii DG Regio au agreat inceperea pregatirii aplicatiei pentru solicitarea de fonduri europene de catre Consiliul Judetean Brasov, pentru anumite investitii, la aeroportul Brasov-Ghimbav. Mai exact, obiectivul va fi inclus in planul de activitati al Jaspers, organism de asistenta tehnica al BEI, care sprijina imbunatatirea calitatii investitiilor realizate cu fonduri UE", se precizeaza in comunicatul citat.Conform lui Minzatu, acest acord cu CE reprezinta un prim pas in directia realizarii acestui obiectiv de importanta locala si regionala din bani europeni."Desi este un moment important, atentia noastra trebuie sa ramana focusata pe depasirea urmatoarelor etape. Voi continua sa urmaresc evolutia acestui proiect, in care cred cu toata convingerea. (...) Am discutat si cu premierul Viorica Dancila legat de demersurile pentru asigurarea finantarii europene la aeroport, in contextul candidaturii Brasovului la Jocurile Olimpice pentru Tineret 2024. Confirm ca, la nivel guvernamental, exista interes si implicare pentru ca acest obiectiv sa se construiasca cu efort financiar cat mai mic posibil din partea comunitatii", a afirmat Minzatu, in comunicatul citat.