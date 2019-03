Aeroportul Changi din Singapore, cel mai bun din lume pentru al saptelea an consecutiv

Changi detine prima pozitie din anul 2013 si anul trecut a fost tranzitat de un numar record de 65,6 milioane de pasageri. Conducerea aeroportului a decis sa extinda capacitatea prin constructia celui de-al cincilea terminal, unei a treia cai de rulare, precum si a unei facilitati de cumparaturi si petrecere a timpului liber denumita Jewel, pentru a atrage si mai multi pasageri.Clasamentul celor mai bune 100 de aeroporturi din lume este dominat de cele asiatice, pe locul doi, trei, patru si cinci fiind aeroporturile Haneda (Tokyo, Japonia), Incheon (Seul, Coreea de Sud), Hamad (Doha) si aeroportul din Hong Kong.Aeroportul din Munchen, Germania, este cel mai bun aeroport european din acest clasament, locul sapte. Alte aeroporturi europene prezente in clasament sunt cele din Londra - Heathrow - locul opt si Zurich, locul zece.Aeroporturile din SUA nu se afla pe primele zece pozitii ale acestui sondaj care s-a derulat in fiecare an dupa 1999. Aeroportul din Vancouver (Canada) este cel mai bine plasat aeroport din America de Nord, pe locul 17, iar Denver este cel mai bine plasat aeroport din SUA, pe locul 32.In Europa de Est, compania britanica Skytrax a desemnat aeroportul din Budapesta, care se plaseaza pe locul 89 la nivel mondial, drept cel mai bun aeroport din regiune. Alte aeroporturi din regiune incluse in acest clasament sunt aeroportul din Varsovia, locul 91, si aeroportul din Praga, locul 97.Studiul Skytrax a implicat peste 13 milioane de calatori din intreaga lume care au fost rugati sa evalueze aeroporturile dupa diferite criterii precum procedurile de check-in, sosiri, transferuri, cumparaturi, securitate si imigratie.