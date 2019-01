Aeroportul din Dubai si-a pastrat titlul de cel mai mare aeroport international din lume

Operatorul Dubai Airports a anuntat luni ca traficul de pasageri a avansat cu un procent anul trecut, cel mai slab ritm de crestere anual din ultimul deceniu, astfel ca nu a putut fi atinsa tinta de 90,3 milioane de pasageri preconizata.2018 este primul an in care aeroportul International din Dubai, unde isi au baza de operatiuni companiile Emirates si flydubai, a inregistrat o incetinire a cresterii numarului de pasageri dupa 15 ani de crestere solida. Printre factori se numara incetinirea economiei Golfului din cauza pretului scazut al petrolului care a afectat industria turistica din regiune.Aeroportul din Dubai este cel mai mare aeroport international din lume inca din 2014, cand a preluat acest titlul de la aeroportul londonez Heathrow, in cazul caruia traficul de pasageri a crescut cu 2,7% pana la un numar total de 80 de milioane de pasageri in 2018.Cand vine vorba de cel mai aglomerat aeroport din lume, incluzand atat pasagerii internationali cat si cei interni, titlul este detinut de aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta care numai in primele 11 luni ale lui 2018 a fost tranzitat de 98,6 milioane pasageri. Cifrele anuale nu au fost inca date publicitatii.Anterior, insa, operatorul aeroportului din Dubai si-a exprimat convingerea ca, pana in 2021, acest aeroport va putea devansa aeroporturile din Atlanta si Beijng pentru a deveni cel mai mare din lume.