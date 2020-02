Aeroportul International Mihail Kogalniceanu face triaj epidemiologic si verifica temperatura pasagerilor

De asemenea, pasagerii trebuie sa completeze formulare cu informatii referitoare la zonele in care s-au deplasat si persoanele cu care au intrat in contact, mentioneaza sursa.Planul de combatere a raspandirii coronavirusului este implementat in colaborare cu Ministerul Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica, si cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, se precizeaza in comunicatul remis de Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din Constanta.Pasagerilor le-au fost distribuite materiale informative referitoare la coronavirus, cu reguli si masuri obligatorii de urmat.Operarea tuturor aeronavelor se face cu respectarea stricta a masurilor obligatorii de igiena impuse de Directia de Sanatate Publica, mentioneaza sursa."In aceasta perioada nu sunt operate zboruri directe din/catre zonele declarate cu risc. Pana la momentul actual nu a fost identificat nici un pasager care sa prezinte simptome specifice infectarii cu Covid-19, iar activitatea aeroportuara se desfasoara in conditii normale", se precizeaza in comunicatul remis de Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din Constanta.