Aeroportul Otopeni este unul din cele mai slabe aeroporturi din lume - top international

AirHelp, cea mai mare organizatie din lume care se ocupa de drepturile pasagerilor companiilor aeriene, publica anual clasamentul care evalueaza companiile aeriene si aeroporturile din toata lumea, in baza datelor despre calitatea serviciilor, punctualitatea decolarilor si aterizarilor, gestionarea reclamatiilor pasagerilor, precum si oferta in ceea ce priveste zona de retail si produsele disponibile, luand in considerare atat serviciile la bord cat si dupa aterizare.Cea mai bine cotata companie aeriana in clasamentul AirHelp Score 2019 este Qatar Airways, lider si in 2018, datorita punctualitatii si coerentei in procesarea eficienta a reclamatiilor.TAROM se situeaza pe pozitia a 55-a (fata de 49 in 2018) din 72 de operatori la nivel international. Compania aeriana a obtinut 8 pentru calitatea serviciilor (fiind printre primele clasate din acest punct de vedere), 7.3 pentru punctualitate si doar 3.9 pentru procesarea cererilor de despagubire solicitate de catre pasageri (la acest capitol fiind printre companiile aeriene cu cel mai mic scor).Dintre cele 132 de aeroporturi analizate, pasagerii au beneficiat de cea mai buna experienta in Aeroportul International Hamad, Aeroportul International Tokyo-Haneda si Aeroportul International Atena. Acestea s-au clasat pe primele locuri inca de la primul AirHelp Score.Aeroportul International Henri Coanda Otopeni, principalul aeroport al Romaniei, a fost clasat pe locul 129 din 132 (fata de 116 din 141 in 2018) . Otopeni a obtinut 6 puncte la punctualitate, 6.1 la calitatea serviciilor si 6 punte la calitatea serviciilor de vanzare cu amanuntul, scorul total fiind de 6.03.Ministrul roman al Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat, recent, foarte nemultumit de ceea ce a gasit intr-o inspectie inopinata la aeroportul Otopeni, la finele lunii aprilie."Am efectuat in aceasta dimineata (joi - n.r.) o vizita inopinata in principala poarta de intrare a Romaniei si anume Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni. Am primit numeroase sesizari din partea pasagerilor nemultumiti de ceea ce vad in acest aeroport. La fata locului am gasit o mizerie de nedescris in toalete, ziduri rupte, igrasie. Problema scarilor rulante este asa cum mi-au semnalat-o romanii. Scarile rulante care ar trebui sa deserveasca pasagerii cu dizabilitati nu functionau, lifturile, la fel", a scris Cuc pe pagina personala de Facebook in 25 aprilie.Ministrul a sustinut ca lipsa investitiilor este vizibila, desi aceasta companie are un buget generos."Zilnic, prin acest aeroport trec zeci de mii de pasageri care se lovesc de aceste lucruri. La plecari nu exista niciun scaun. Pasagerii sunt nevoiti sa stea pe marginea scarilor si pe pervazul geamurilor. Mizeria si delasarea pe care le-am gasit aici arata un management defectuos. Arata lipsa unui bun gospodar care sa conduca aceasta companie", a mai scris el.Consiliul de Administratie al aeroportului a decis, in aceeasi, zi, demiterea directorului general, Gabriel Stoe.