Aeroporturile Bucurestiului au avut un numar record de pasageri in 2017. Cresterea e peste media europeana!

Conform datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat si printr-o crestere a miscarilor de aeronave, pe cele doua aeroporturi - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel Vlaicu - inregistrandu-se, in 2017, un numar de, in crestere cu 7,7% raportat la anul precedent.", a precizat directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Bogdan Mindrescu.De altfel, Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (Otopeni) a fost clasat de catre Airports Council International - Europe incare au inregistrat cea mai mare crestere a traficului aerian in primele zece luni ale anului trecut, a informat, pe 8 decembrie 2017, CNAB, intr-un comunicat.Conform clasamentului publicat, la categoria aeroporturilor cu 10-25 milioane de pasageri pe an, Aeroportul Henri Coanda, care a avut o crestere de 16,7% a traficului aerian, a ocupat locul cinci, surclasand aeroporturi precum Lisabona, Berlin, Bruxelles, Atena, Milano, Praga sau Budapesta.Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat, in anul 2017,, cu 8,3% mai mult fata de 2016, si un profit brut de 389,7 milioane lei, cu 45% mai mult fata de anul precedent.Dintre obiectivele pe care le-a atins in 2017, CNAB mentioneaza realizarea unuia dintre proiectele de importanta majora pentru reabilitarea infrastructurii Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti, lucrarile de intretinere si reparatii totalizand 67.228 metri patrati, din care 39.483 metri patrati la structura rutiera a pistei de decolare/aterizare nr. 1 si alti 27.745 metri patrati la platforme si la caile de rulare a avioanelorDe asemenea, s-au implementat fluidizarea fluxurilor de pasageri la sosiri si plecari, optimizarea controlului de securitate al pasagerilor si bagajelor de mana, precum si extinderea la doua benzi a fluxului auto de iesire din aeroport.In plus, o misiune a Comisiei Europene a verificat masurile luate la nivel aeroportuar pentru protectia si securitatea, atat a pasagerilor, cat si a operatiunilor aeroportuare, constatand ca Aeroportul International Henri Coanda Bucurestisi ca masurile aplicate la nivelul aeroportului sunt in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare.In acest context, CNAB a primit confirmarea ca respecta standardele europene de siguranta in domeniul aviatiei, in conformitate cu cele mai recente norme ale Uniunii Europene, certificarea acordata companiei autorizand Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti sa opereze in siguranta, fara restrictii, inclusiv aeronave de tipCompania Nationala Aeroporturi Bucuresti si-a inceput activitatea la data de 5 februarie 2010 si asigura coordonarea operationala si managementul celor doua aeroporturi ale Capitalei.CNAB a fost infiintata prin fuziunea societatilor care gestionau aeroporturile bucurestene: Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu.