Air France permite amanarea sau anularea gratuita a calatoriilor indiferent de destinatie

Intr-un mesaj postat pe site-ul sau de internet, compania aeriana franceza arata ca acest avantaj va fi extins tuturor celor care au cumparat bilete emise inainte de 31 martie pentru zboruri programate pana in data de 31 mai.Concret, clientii isi vor putea amana zborul fara un cost suplimentar, sau cere sa li se ramburseze banii, caz in care vor primi un tichet utilizabil pentru a cumpara un alt bilet pe cursele Air France sau pe cele ale companiei olandeze KLM, care face parte din acelasi grup.Air France si-a suspendat la sfarsitul lunii ianuarie zborurile spre destinatiile pe care le opera in China continentala (Wuhan, Beijing si Shanghai) si prevede sa reia progresiv, din 29 martie, doua dintre aceste destinatii (Beijing si Shanghai), a declarat agentiei EFE un purtator de cuvant al liniilor aeriene franceze.In ce priveste nordul Italiei, compania opereaza aceleasi destinatii ca si inainte, dar au fost reduse rotatiile saptamanale spre Venetia, Milano si Bolonia.