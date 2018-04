Airbus a gasit solutia pentru cei care petrec mult timp in avioane: Cusete de dormit in compartimentele de marfa

Intr-un comunicat de presa, Airbus a anuntat ca va colabora cu producatorul de scaune Zodiac Aerospace pentru a concepe si construi compartimente echipate cu cusete de dormit pentru pasageri, care sa poata fi instalate in compartimentele de marfa.Airbus a adaugat ca intentioneaza sa primeasca aprobarile necesare din partea autoritatilor de reglementare pana in anul 2020, astfel incat cusetele de dormit sa poata fi instalate, in premiera, pe avioanele din seria A330, transmite Bloomberg."Aceasta abordare a transportului aerian comercial este un pas inainte pentru confortul pasagerilor. Am primit deja reactii foarte pozitive din partea mai multor companii aeriene", a declarat Geoff Pinner, director pentru programele cabine si cargo la Airbus.Conform planurilor Airbus, cusetele de dormit vor fi instalate sub forma de module care pot fi inlocuite rapid cu modulele destinate in mod normal transportului de marfa.Ideea unor zone de dormit concepute in mod special a fost evocata luna trecuta si de compania australiana Qantas Airways Ltd.Directorul general Alan Joyce a dezvaluit ca transportatorul studiaza diferite optiuni pentru a face zborurile pe distante foarte lungi mai suportabile pentru pasageri.Aceasta in conditiile in care Qantas studiaza posibilitatea de a lansa legaturi directe intre Australia si Europa si SUA ceea ce ar insemna ca pasagerii vor petrece pana la 17 ore la bordul avioanelor.