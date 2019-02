Airbus anunta incetarea productiei modelului A380, cel mai mare avion de pasageri din lume

Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri si un un pret de catalog de 436 milioane de dolari, Airbus A380 a fost lansat in 2007 insa viitorul sau a fost afectat de decizia principalului client, compania Emirates, care si-a redus comenzile, de la 162 pana la 123 de aparate, transmite AFP."Consecinta acestei decizii este ca in prezent carnetul nostru de comenzi nu mai este suficient pentru a ne permite sa mentinem productia A380. In aceste conditii livrarile de A380 se vor incheia in 202", a declarat directorul general de la Airbus, Tom Enders.Airbus a precizat ca in saptamanile urmatoare va demara discutii cu partenerii sociali cu privire la viitorul celor 3.000- 3.500 de locuri de munca susceptibile sa fie afectate de decizia de a inceta productia modelului A380.Constructorul european va mai produce 17 avioane A380, 14 pentru Emirates si trei pentru compania japoneza ANA. Tom Enders a subliniat ca Airbus va continua sa sustina A380 atata timp cat ramane in serviciu.Emirates Airlines, de departe cel mai mare cumparator de avioane A380 cu 100 de aparate in flota sa, s-a declarat dezamagit de incetarea productiei acestui model care va ramane un element important din flota sa pana dincolo de 2030.A380 a fost un pas important in eforturile Airbus de a concura de la egal la egal cu grupul american Boeing. Insa vanzarile de avioane cu patru motoare au scazut pe masura ce companiile aeriene se indreapta spre avioanele cu doua motoare si un consum mai mic de combustibil, precum Boeing 787 si 777 sau Airbus A350.